CIA Başkanı Gina Haspel Kaşıkçı soruşturması için Türkiye'ye geldi

Misafir 23 Ekim 2018 09:12 Kisasa kisas mentalitesi Turkiye yi ancak kucuk dusurur. CIA bu isin icine kendisini zorla soktuysa Kral Selman veya oglu Prens Muhammed bin Selmani kurtarmak icindir. Sali gunu konuyu aciklayacagim diyen Baskanin sozu ardindan CIA baskaninin Sali gunu Turkiyeye gelmeside biraz panik havasi vermedi degil. Bizim polisimiz islevini fazlasiyla yerine getirecek kapasiteye sahiptir baskasina ihtiyac yoktur.