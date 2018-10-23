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CIA Başkanı Gina Haspel Kaşıkçı soruşturması için Türkiye'de

CIA Başkanı Gina Haspel Kaşıkçı soruşturması için Türkiye'de

CIA Direktörü Haspel, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı'yla ilgili soruşturma bağlamında temaslarda bulunmak üzere Türkiye'ye geldi. Uçağı az önce Ankara'ya indi..

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Eklenme Tarihi: 23-10-2018 16:46 - Güncelleme: 23-10-2018 16:46

ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü Gina Haspel, İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı'yla ilgili soruşturma bağlamında temaslarda bulunmak üzere Türkiye'ye geldi. CIA Başkanı Gina Haspel'i taşıyan uçak Türkiye'ye indi. 

ABD'li bir yetkili, CIA Başkanı Gina Haspel'in, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı soruşturması için Türkiye'ye geldiğini duyurdu. Haspel'in ziyaretinin, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Cemal Kaşıkçı olayı ile ilgili Suudi Arabistan tarafından yapılan açıklamaları yeterince tatmin edici bulmadığını açıklamasından bir gün sonra gerçekleştirileceği duyurulmuştu.

KAŞIKÇI OLAYI... Suudi Arabistan yönetimi, 2 Ekim'de İstanbul Başkonsolosluğu'na girdikten sonra haber alınamayan Kaşıkçı'nın "konsolosluk binasında yaşanan arbede sonucunda öldüğünü" açıklamıştı.

ARBEDE SONUCU ÖLDÜRÜLDÜ... Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'da yer alan haberde, Suudi Arabistan Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma neticesinde, Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul Başkonsolosluğuna geldiği sırada burada bulunan "başka Suudi vatandaşlarla tartışmaya başladığı, tartışmanın arbedeye dönüştüğü ve bunun sonucunda Kaşıkçı'nın hayatını kaybettiği" iddia edilmişti. 

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR10 YORUM

  • Misafir 23 Ekim 2018 17:31 3)demokratik gösterilerinizi zarar vermeden,ibadethanelere saldırmadan yapınız.tehlikenin kimlerden, nerelerden, nasıl ve ne şekilde geldiğinin idraki içinde olunuz;ilgili tetbirlerinizi alınız.ırkçılık karşıtlarına ve aklıselimlere başarılar,saygılar.

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