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CHP’yi karıştıracak iddia: Adaylık pazarlığı 3 milyon TL’den başlıyor!

CHP’yi karıştıracak iddia: Adaylık pazarlığı 3 milyon TL’den başlıyor!

Show Radyo ve Radyo Viva ortak yayınında gazeteci Murat Kelkitlioğlu, yerel seçimlerle ilgili şok bir iddia ortaya attı. Mayın Tarlası programında bomba gibi açıklamalarda bulunan Kelkitlioğlu, CHP kulislerini paylaştı.

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Eklenme Tarihi: 06-02-2019 15:22 - Güncelleme: 06-02-2019 15:22

Show Radyo ve Radyo Viva ortak yayınında Mayın Tarlası programında konuşan gazeteci Murat Kelkitlioğlu şok iddialarda bulundu. CHP’de aday açıklama sürecinin uzamasının perde arkasında parti meclisi üyeleri ile adaylar arasındaki rüşvet pazarlığı var” diyen Kelkitlioğlu, “CHP kulisleri uzun süredir bir parti meclisi üyesinin bu yaptıklarıyla çalkalanıyor” dedi.

Olayın sadece yeni adaylıklarla ilgili olmadığını, mevcut belediye başkanlarıyla ilgili tarifenin de 6-7 milyon liralardan başladığını anlatan Kelkitlioğlu, “CHP’de parti meclisi toplantısı öncesinde Ankara’daki Marriott Otel ve Pelit Pastanesi bu pazarlık ve kulislerin adresi olarak gösteriliyor” diye konuştu.

3 MİLYON LİRA TALEP EDİLDİ
Kelkitlioğlu açıklamalarını şöyle sürdürdü: “İstanbul’a avukatını gönderen bir parti meclisi üyesi, belediye başkanlarına “Bana bağlı 12 parti meclisi üyem var. Bu 12 kişinin etkileyeceği başka üyeler de var” diyerek pazarlığa girişiyor. Belediye başkanlığı için aday olmak isteyenlerden 3 milyon lira talep ediliyor. Hatta bu PM üyesi söz konusu parti meclisi üyesi, “Seçimi kazanırsan belediyenin bilişim ihalelerine de talibiz” diyerek ikinci bir şart daha koşuyor.”

ÜSTÜ KAPATILIYOR
Bu noktada başka bir CHP üyesinin anlattıklarını da aktaran Murat Kelkitlioğlu, “Pazarlıkların çok yakın tanığıyım. Bu parti meclisinin avukatı İstanbul’a geldi. Mevcut belediye başkanlarından biriyle buluştu. Görüşmenin içeriğine son derece sinirlenen belediye başkanı, masadan kalktı. Etrafındakilerle birlikte Bağdat Caddesi’ndeki bir restoranda durum değerlendirmesi yaptı. Olayı basına açıklamak istedi fakat yanındakiler tarafından ‘partiyi yıpratırız’ sözleriyle ikna edilerek olayın üstü kapatıldı” iddialarında bulundu.

KILIÇDAROĞLU SESSİZ KALIYOR
Mayın Tarlası programı birlikte yaptıkları gazeteciler Özay Şendir ve Gülay Özdem’in “Peki tüm bunlardan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun haberi yok mu?” sorusuna ise şu yanıtı veren Kelkitlioğlu, “Olmaz mı, olay Kılıçdaroğlu’na da aksediyor. Ancak o da sessiz kalmayı tercih ediyor” ifadelerini kullandı.

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