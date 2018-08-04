  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. SEÇİM
  6. RAMAZAN
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.

YAZARLAR

Süleyman ÖZIŞIK

Süleyman ÖZIŞIK

suleyman@internethaber.com @slymnoz rss Eklenme Tarihi: 04 Ağustos 2018 03:40 - Güncelleme: 04 Ağustos 2018 03:44

CHP'yi en iyi anlatan fıkra!..

İki CHP'li arkadaş Mekke'yi merak etmiş. "Yahu herkes gidiyor, bir de biz gidelim. Bakalım ne var orada" demiş ve yola çıkmışlar. 

Orayı gez, burayı dolaş derken sıra şeytan taşlamaya gelmiş.

CHP'lilerden biri başlamış şeytana saydırmaya. Attıkça hırslanıp küfretmeye, küfrettikçe daha iri taşlar atmaya başlamış. En sonunda iyiden iyiye gaza gelip, ayakkabısını çıkarıp fırlatmaya niyetlenmiş.

Yan tarafındaki diğer CHP'li onun bu halini görünce koşup ayakkabıyı atmadan kolundan yakalamış, "Sen ne yapıyorsun ya?" diye sormuş sinirle...

"Ne yapacağım ya görmüyor musun şeytan taşlıyorum" demiş arkadaşı.

"Ya birader sen onun kim olduğunu biliyor musun?" diye tekrar sormuş.

"Kim olacak yahu, şeytan işte" diye cevap alınca burnundan soluyarak, "Yahu saçmalama, o da eskiden bir melekti, unuttun mu?" diye hatırlatmada bulunmuş.

"Eee, yani ne demek istiyorsun?" diye şaşırınca, CHP’li arkadaşı uyarmış:

"Yahu yarın araları düzelir, biz kötü oluruz kardeşim. Taş atma demiyorum atarken kendini belli etme!"

***

CHP'de yaşanan delege krizi tam da yukarıdaki meselede anlatılanları hatırlatıyor. Perde arkasında Kemal Kılıçdaroğlu'nu taşlayanlar, rengini belli etmemek için kırk takla atıyor.

İnce'yi görünce imza veriyorlar, Kılıçdaroğlu arayınca verdikleri imzayı geri çekiyorlar falan. Hal böyle olunca kaç delegenin imza verdiğini bir türlü öğrenemedik. 

De...

Anlamadığım, imzalar genel merkeze teslim edildi edilmesine ama tartışma bitmedi. Genel Merkez yeterli imza toplanamadı diyor, Muharrem İnce yanlıları "Toplandı" açıklaması yapıyor. 

Geçen internette bir video izledim.

Adamın birine, "İmanın şartı kaçtır" diye soruyorlar, "Altı" cevabı veriyor. Say dediklerinde saymaya başlıyor:

"1-2-3-4-5-6"

Bunlar da imzaları aynı yöntemle sayıyorsa, yandık vallahi! 

Düşünsenize...

Koskoca CHP'de 620'ye kadar saymasını bilen kimse yok! 

"1-2-3-4-5-6..."

Kaç oldu?

6 ok?

Ötesi?

"Yok abi ben altı okun üzerine saymam! Atatürk ilke ve inkılaplarına aykırı!"

Kuantum, fizik, bu nasıl metematik?

Hayır yani, olayın içinde bu kez Anadolu Ajansı yok, mühürsüz zarf yok. Neyin sıkıntısını yaşıyorlar ben onu anlamıyorum.

Ulan?

Yoksa bunlar uçan mürekkeple mi imza kağıtlara?

Yok!

Bu, mümkün olamaz çünkü, uçan mürekkep AK Parti'nin icadıydı!

Ya birader ayık kafalı birini bulun, sayın şu mereti artık. Vallahi hepimize gına geldi ya!

Olmadı, Kandil'e gönderin. Hepinizin yerine "kan kardeşiniz" olan Murat Karayılan ile Cemil Bayık saysın!

O değil de Muharrem İnce, "600 delege ile Genel Merkez’e yürürüm" diye açıklama yapmış!

Bak bu kötü!

Kötü çünkü, benim tanıdığım Muharrem İnce bunu diyorsa, bilin ki sırra kadem basacak.

İnşallah tekrarı olmaz!

Bari bu kez "Hak, hukuk, adalet" diye yürüsün de alem diktatör kimmiş görsün istiyorum!

Tabi yine kaçırılmaz ve tehdit edilmezse...

Ama bu kez taktiği öğrendi herkes. Muharrem Abi ekran karşısına geçip, serçe parmağını kendi ekseni etrafında önce 63 derece sağa sonra 122 derece sola çevirecek ve üç kez "Kuantum" diye fısıldayacak.

Şizofrenikler durumu buradan anlayıp kendisini kurtaracak!

Şaka bir yana, Muharrem İnce'nin işi çok zor. Düşünsenize, adam ilk yarışında 15 milyon oy alıp yüzde 30'un üzerine çıkıyor ama önündeki kâğıdı okuyamayan bir adamı deviremiyor. 

İşi çok zor, çok...

Bazı arkadaşlar da "Senin işin gücün de CHP'yi yazmak. Yüreğin yetiyorsa Berat Albayrak ile Süleyman Soylu arasındaki omuz atmayı yazsana" diyor.

Yahu CHP'de şu anda hattı müdafaa ile sathı müdafaa birbirine girmiş. Kılıçdaroğlu ile İnce birbirine döner tekmeyle, ıslak odunla saldırıyor!

Bu olay dururken, omuz atmanın lafı mı olur Tatanka'm, leylek bacaklım?




PAYLAŞ tw fb gp
ÖNCEKİ Rahip Brunson bahane mi?

YORUM YAZIN CHP'yi en iyi anlatan fıkra!.. yazısına yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU YAZIYA YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • rabia 04 Ağustos 2018 05:49 ha ha ha yahu kardeşim sabahın köründe beni güldürdün ALLAHDA seni güldürsün, tam komediler ha ha ha ...

    CEVAP YAZ 0 0
TÜM YORUMLAR
REKLAM
Süleyman ÖZIŞIKDİĞER YAZILARISüleyman ÖZIŞIK
TÜMÜ

GÜNCEL YAZILAR TÜMÜ

Dilediğiniz platformdan Bizi izlemeye devam edin! tw gp fb rs
REKLAM
REKLAM
haberleri sitene ekle
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ŞANS TOPU
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
İMSAKİYE
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Seçim
  6. Ramazan
  7. Ekonomi
  8. Dünya
  9. Milli Piyango
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu
  25. Haritalı Güncel Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro