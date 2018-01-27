CHP'ye yüklendi: Tarihi dosyalar hazırlatıyorum

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Kocaeli Gençlik Kolları İl Kongresi konuşmasında CHP'ye sert sözlerle yüklendi.

Erdoğan'ın konuşmasının satırbaşları şöyle:

-Dualarınızla yanımızdasınız. Bizde şunu söylüyoruz askerimizi, ''Sizler dualarımızdasınız''. Evelallah Mehmetçiğimiz yalnız değil. O teröristlere kimler hangi yardımı gönderirse göndersin biz tek bir şeye inandık. Korkma Allah bizimle beraberdir.

'BELGELERİ HAZIRLATIYORUM'

-CHP adaların faturasını AK Parti'ye kesiyor, tarihi dosyalar hazırlatıyorum, Lozan dahil olmak üzere kim nerede neyi vermiş hepsini milletime anlatacağım. Kılıçdaroğlu'na sorarsan Lozan'da kazandığımızı söyler. Ondan sonra da adaların faturasını AK Partiye keser. Adaları siz verdiniz siz."

'SİZ PKK İLE BERABERSİNİZ'

-Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve eski Musul Başkonsolosu Öztürk Yılmaz'a da sert tepki gösterdi. Erdoğan, "Ana muhalefet teröristlerle beraber cirit atıyor. Kaldı ki bir tane cambaz var. Ahlaken de maalesef adeta sıfırlanmış. Kalkıyor ÖSO'ya terör örgütü diyor. Peki siz kimle berabersiniz. Siz PKK ile berabersiniz" diye konuştu.