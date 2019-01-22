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CHP'ye İzmir'de ne oldu? Serdar Turgut yanıt verdi

CHP'ye İzmir'de ne oldu? Serdar Turgut yanıt verdi

CHP İzmir'de adayını henüz açıklamadı. Ana muhalefet partisinin kalesi olarak görülen bu şehir hakkında Habertürk yazarı Serdar Turgut çarpıcı bir yazı kaleme aldı. Turgut CHP'nin halat tarzı kalkanına sığınarak proje üretemediğini yazdı.

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Eklenme Tarihi: 22-01-2019 10:14 - Güncelleme: 22-01-2019 10:14

31 Mart yerel seçimlerinde CHP için çantada keklik görülen İzmir'de neler oluyor? Aziz Kocaoğlu'nun yeniden aday olmak istediğini söylemesiyle dengelerin karıştığı İzmir'e farklı bir bakış açısı geldi. Habertürk yazarı Serdar Turgut, yaşam tarzı üzerinden olaya yaklaştı ve CHP'yi proje üretememekle eleştirdi.

Ahmet Priştina'dan sonra İzmir'de hizmetin aksadığı görüşünü savunan yazar, yazısını böyle tamamlıyor:

"HAYAT TARZINI KALKAN OLARAK KULLANIYOR PROJE ÜRETMİYOR"
"Hayat tarzı kalkanını kullanan CHP ne belediyelerde ne de ülke geneli için artık proje üretemiyor.

Hayat tarzımız tabii ki önemli benim için de Ak Partili kardeşim içinde öyle. Ak Parti de başlarda hayat tarzı sorunsalını kullandı ama aynı zamanda büyük projeler de üretti ve uyguladı. CHP ise uzun zamandır durgunluk içinde.

Artık hayat tarzı argümanları yetmiyor insanlar bunu garantide görüyorlar ve iş yapılmasını bekliyorlar. Çok kısa süre önce kesin kazanılır diye düşünülen İzmir’in bugün CHP tarafından kaybedilmesi ihtimalinin bulunmasının  temelindeki neden budur."

Serdar Turgut'un yazısının tamamı

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