CHP'nin Zeytinburnu belediye başkan adayı belli oldu

CHP'nin Zeytinburnu belediye başkan adayı olarak Adil Emecan'ın ismi belirlendi.

CHP'de gözler açıklanacak belediye başkan adayları için CHP Genel Merkezi'ndeydi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında önce CHP MYK toplandı. Adayların oylandığı CHP MYK'dan Kılıçdaroğlu listesini büyük ölçüde geçirdi.

CHP'NİN ZEYTİNBURNU BELEDİYE BAŞKAN ADAYI ADİL EMECAN OLDU

MYK'nın ardından ise CHP PM'ye geçildi. Gerçek Gündem'in edindiği bilgiye göre, İstanbul'un Zeytinburnu ilçesi için yapılan oylamada Adil Emecan'ın isminin CHP PM'de yapılan oylamadan geçti.

Böylece Adil Emecan, CHP'nin Zeytinburnu belediye başkan adayı oldu.