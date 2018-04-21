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Hadi ÖZIŞIK

Hadi ÖZIŞIK

hadi.ozisik@internethaber.com @hadiozisik rss Eklenme Tarihi: 21 Nisan 2018 02:11 - Güncelleme: 21 Nisan 2018 02:22

CHP'nin kötüsü, Meral Akşener'in 'İYİ'si!

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli'nin el ele verip, Meral Akşener'in yoluna 24 Haziran engelini döşediğine yönelik yaygın bir görüş var.
Şiir okuduğu için hapsedilen...
Tayyip Erdoğan, İstanbul Belediye Başkanlığı dahil, siyaset yapma hakkı gasp edilen bir siyasetçidir. Gezi, 17-15 Aralık ve en nihayetinde 15 Temmuz kahpe darbe girişimi. Türlü kancıklıklara yolunu kestiler, yürüdüğü yola taş koydular Tayyip Erdoğan'ın. Hiçbir şey fayda etmeyince, bu ülkenin mühimmatıyla onu imha etmeye kalkıştılar. Şimdi sorarım; bu kadar haksızlığa maruz kalmış Tayyip Erdoğan, sırf kendisine rakip olacak diye.. ya da MHP'ye zarar verecek diye, Meral Akşener'e bu haksızlığı yapar mı?
Tayyip Erdoğan'ın böylesi bir haksızlığa razı olacağına toz zerresi kadar ihtimal vermiyorum. Ayrıca, Tayyip Erdoğan'ın böyle bir engele ihtiyacı da yok. Zira, önünde engel yok. Kendisiyle en azından ikinci turda yarışabilecek bir rakip yok. 
O yüzden...
Siz twitter da dolaşan sahte yazışmalara... kol gezen fitne ve fesata kulak asmayın. İYİ Parti'nin seçime katılmama gibi bir derdi yok. Meral Akşener, uzun zamandır il il ilçe ilçe dolaşarak bu seçime hazırlık yapıyordu. Yıllardır sırtını yüzde 25'e dayayan siyasetçiler gibi yan gelip yatmıyordu. Başarılı olmak için emek verdi, veriyor hâlâ. 
Akşener'in emeğine birileri işgüzarlık olsun diye çomak sokmaya kalkarsa, hem vallahi hem billahi günün sonunda en kârlı çıkacak kişi yine Akşener olacaktır. İYİ Parti'nin 24 Haziran seçimlerine katılmasına her kim engel olursa... yeminle kazanan Akşener olur, engel koyanlar değil..
Aman ha, gözümüz "Akşener'i engelleyeceğim" diye gözünü karartan "Pargalılar"ın üzerinde olsun! Olsun ki, kazancımız bol ve bereketli olsun! 
Haydi hayırlı olsun! 

CHP'NİN KÖTÜLERİ

İstanbul Belediye Başkanlığı dahil, siyaset yapma hakkı gasp edilen...
Türlü kancıklıklarla, yolu kesilmek kesilen... hiçbir şey fayda etmeyince, öldürülerek durdurulmak istenen  Tayyip Erdoğan'ın böylesi bir haksızlığa ortaklık edebileceğine toz zerresi kadar ihtimal vermiyorum. 

24 Haziran tarihi CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun hoşuna gitmiş olmalı ki uzunca bir Haziran güzellemesi yapmış dünkü konuşmasında:
- Haziran'da iyiler kazanır kötüler kaybeder!
Kemal bey hayli iddialı konuşuyor.
"Biz kazanacağız" diyor...
CHP'nin Cumhurbaşkanı adayının kim olacağı belirsizliğini korurken, Kemal Kılıçdaroğlu'nun kazanmaktan söz etmesi, iyi ile kötüyü bir birinden ayırt etmesi ne hoş değil mi? 
Peki...
Ya kazanamazlarsa...
Ya CHP bir yenilgi daha tadarsa...
Ya iddialı konuşmasına rağmen Kemal Bey'in dedikleri çıkmazsa...
Ya AK Parti geçmişteki başarılarını tekrarlarsa...
Ya Tayyip Erdoğan daha ilk turda Cumhurbaşkanı seçilirse...
Haziran'da çiçekler açmamış mı olacak?
Kemal Bey'e göre, kötüler Haziran'da kaybediyormuş!
Bence de iyi olan kazansın da...
CHP'deki kötüler, daha şimdiden kendini belli etmeye başladı. 
Didem Ergin...
Öztürk Yılmaz... ilk iki isim.
Gerisi gelir, gelecek... Kemal Kılıçdaroğlu "kötü adam" olmayı göze alamıyor. Bu yüzden topu partisinin yetkili kurullarına atıyor. CHP'nin yetkili kurullarının alacağı karara göre, CHP'nin diğer kötüleri bir bir ortaya çıkacak. 
Bekleyip görelim!

ABDULLAH GÜL ADAY OLACAK MI?

Abdullah Gül, bir çok konuda hoşnut olmasa da, kapısına zaman zaman dikilen Erdoğan karşıtı kesime fırsat vermedi. Şimdi son reddeye geldik, herkes Gül'ün aday olup olmayacağını merak ediyor. 
Saadet umutlu...
Saadet kadar CHP de umutlu.. 
Hatta HDP bile umudunu Abdullah Gül'e bağlamış durumda!
Peki...
Gül ne yapacak? 
Tayyip Erdoğan'a rakip olacak mı?
Edindiğim bilgiye göre, ısrarlara rağmen Abdullah Gül'ün düşüncesi değişmiş değil. Yani, Saadet başta olmak üzere, CHP, HDP ve bilimum Tayyip Erdoğan düşmanı kim varsa, boşa umut besliyor. 
O halde, başlıktaki soruya kesin ve net cevap verelim.
Abdullah Gül, hiçbir şartta Erdoğan'a karşı rakip olmayacak!
Nokta!


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BU YAZIYA YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 21 Nisan 2018 04:59 Nasıl olsa OHAL devam ediyor!.. Bir KHK ile Tayyip Her Şeyin Başı ilan edilsin... Olsun Bitsin!....

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