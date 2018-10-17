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CHP'nin konuştuğu Ankara adayı! Gürsel Erol açıkladı

CHP'nin konuştuğu Ankara adayı! Gürsel Erol açıkladı

CHP'nin Ankara adayı kim olacak sorusu tartışılırken, CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol'dan konuya ilişkin dikkat çeken bir açıklama geldi. Erol, "Ankara'da Mansur Yavaş'ın tekrar aday olacağı ciddi anlamda konuşuluyor" dedi.

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Eklenme Tarihi: 17-10-2018 15:19 - Güncelleme: 17-10-2018 15:19

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Partisinin yerel seçimlerdeki adaylarına ilişkin bir soruyu da yanıtlayan Erol, bu durumun, partisinin kuracağı ittifaklarla netleşeceğini ifade etti.

Erol, "Ankara'da Mansur Yavaş'ın tekrar aday olacağı ciddi anlamda konuşuluyor. Onun dışında partimiz, diğer illerle ilgili anket çalışmaları yapıp kamuoyu araştırmasına göre yetkili organlarında bunları değerlendirecek." diye konuştu.

Gürsel Erol, ayrıca Türkiye'nin 3 yıl içinde erken seçime gideceğini de iddia etti.

KULÜPLERİN AYDINLATMA GİDERLERİ BÜTÇEDEN KARŞILANSIN
Şehir futbol kulüplerinin aydınlatma giderlerinin bütçeden karşılanmasına yönelik kanun teklifi verdiklerini bildiren Erol, Meclisteki basın toplantısında, şehir futbol kulüplerinin aydınlatma giderleri nedeniyle borç batağında olduklarını belirtti.

Meclis Başkanlığına bu konunun çözümüne yönelik bir kanun teklifi verdiklerini kaydeden Erol, söz konusu teklifte, şehir futbol kulüplerinin aydınlatma giderlerinin bütçeden karşılanmasının öngörüldüğünü anlattı.

Gürsel Erol, "Elazığspor'un şu anda elektrikleri kesik, 452 milyar lira borcu var. Bu borç ödenemiyor. Şehir kulüplerini bu yükten kurtarmak lazım. Her şehir takımı, o şehrin milli markası olan bir değer. Çok ciddi bir maliyeti de getirmiyor. Grup başkanvekillerimizle görüştük, diğer partilerin grup başkanvekilleri ile de görüşeceğiz. Sanıyorum 45 gün içinde Genel Kurula inecek. Orada eğer tasarruf mantığına takılmazsa sonuç alacağız." diye konuştu

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 17 Ekim 2018 16:00 Pazarda, domates 10 TL Göbek salatası 7 TL..........Biber,Patlıcan almış başını gidiyor Et Tavuk hiç sorma???

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