CHP'nin konuştuğu Ankara adayı! Gürsel Erol açıkladı

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Partisinin yerel seçimlerdeki adaylarına ilişkin bir soruyu da yanıtlayan Erol, bu durumun, partisinin kuracağı ittifaklarla netleşeceğini ifade etti.

Erol, "Ankara'da Mansur Yavaş'ın tekrar aday olacağı ciddi anlamda konuşuluyor. Onun dışında partimiz, diğer illerle ilgili anket çalışmaları yapıp kamuoyu araştırmasına göre yetkili organlarında bunları değerlendirecek." diye konuştu.

Gürsel Erol, ayrıca Türkiye'nin 3 yıl içinde erken seçime gideceğini de iddia etti.

KULÜPLERİN AYDINLATMA GİDERLERİ BÜTÇEDEN KARŞILANSIN

Şehir futbol kulüplerinin aydınlatma giderlerinin bütçeden karşılanmasına yönelik kanun teklifi verdiklerini bildiren Erol, Meclisteki basın toplantısında, şehir futbol kulüplerinin aydınlatma giderleri nedeniyle borç batağında olduklarını belirtti.

Meclis Başkanlığına bu konunun çözümüne yönelik bir kanun teklifi verdiklerini kaydeden Erol, söz konusu teklifte, şehir futbol kulüplerinin aydınlatma giderlerinin bütçeden karşılanmasının öngörüldüğünü anlattı.

Gürsel Erol, "Elazığspor'un şu anda elektrikleri kesik, 452 milyar lira borcu var. Bu borç ödenemiyor. Şehir kulüplerini bu yükten kurtarmak lazım. Her şehir takımı, o şehrin milli markası olan bir değer. Çok ciddi bir maliyeti de getirmiyor. Grup başkanvekillerimizle görüştük, diğer partilerin grup başkanvekilleri ile de görüşeceğiz. Sanıyorum 45 gün içinde Genel Kurula inecek. Orada eğer tasarruf mantığına takılmazsa sonuç alacağız." diye konuştu