CHP'nin Kadıköy Belediye başkan adayı kesinleşti

CHP'de Kadıköy belediye başkan adayı MYK'nın ardından PM'den de geçti.

CHP'de gözler açıklanacak belediye başkan adayları için CHP Genel Merkezindeydi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında önce CHP MYK toplandı. Adayların oylandığı CHP MYK'dan Kılıçdaroğlu listesini büyük ölçüde geçirdi.

CHP'NİN KADIKÖY ADAYI ŞERDİL DARA ODABAŞI 1 OYLA ADAY OLDU

MYK'nın ardından ise CHP PM'ye geçildi. Gerçek Gündem'in edindiği bilgiye göre, İstanbul'un Kadıköy ilçesi için yapılan oylama sonucuna Şerdil Dara Odabaşı'nın ismi CHP PM'de onaylandı.

CHP'li Odabaşı 30'a 29 oyla Şerdil Dara Odabaşı CHP'nin Kadıköy belediye başkan adayı oldu.