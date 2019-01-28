CHP'nin İzmir ve 145 belediye başkan adayı daha belli oldu

CHP'nin uzun süredir merak edilen İstanbul adayları da açıklandı. 18 saatlik toplantının ardından CHP'nin Şişli adayı belli olmazken 30 ilçenin başkan adayı kesinleşti.CHP Parti Meclisi (PM), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında "yerel seçim" gündemiyle parti genel merkezinde toplandı.
Yaklaşık 18 saat süren toplantıda, aralarında İzmir'in de bulunduğu toplam 145 belediye başkan adayı belirlendi.
Buna göre, CHP, İzmir'de Tunç Soyer, Hakkari'de Metin Koparan, Kırklareli'nde Mehmet Tuna Soykan, Rize'de Ayhan Akyüz, Zonguldak'ta Şenol Şanal'ı aday gösterdi.
CHP'nin İstanbul ve İzmir ilçelerinin de bulunduğu diğer belediye başkan adayları şöyle:
Afyonkarahisar Şuhut'ta Ekrem Özsoy
Sinanpaşa Düzağaç'ta Osman Kavas
Boldavin Özburun'da Uğur Koç
İhsaniye'de Tunay Türkmen
Ağrı Doğubeyazıt'ta Fesih Maral
Patnos'ta Lokman Çetin
Antalya Kumluca'da Mustafa Köleoğlu
Balıkesir Ayvalık'ta Rahmi Gençer
Bandırma'da Tolga Tosun
Erdek'te Hüseyin Sarı
Altıeylül'de Esin Balıbek
Bartın Ulus Kumluca'da Gülizar Saygın
Ulus Abdipaşa'da Yaşar Alkız
Batman Sason'da Cuma Uçar
Bitlis Mutki'de Tahir Bakır
Adilcevaz'da Mehmet Reşit Önal
Burdur Gölhisar Yusufça'da Mustafa İnce
Bursa Osmangazi'de Erkan Aydın
Diyarbakır Eğil'de Ahmet Aktay
Sur'da Ramazan Eker
Edirne Keşan'da Şenol Yalı
Elazığ Alacakaya'da Nazmi Gürbüz
Arıcak'ta Mustafa Coşkun
Erzincan Mercan'da Fulya Ateşlenmek
Erzurum Karayazı'da Mahmut Han Koçak
İspir'de Nafiz Aydın
Tekman'da Sebahattin Uludağ
Aziziye'de Aydın Söylemez
Karaçoban'da Bekir Yılan
Aşkale'de Cemal Karausta
CHP yerel seçim adayları 2019 tam liste 145 aday daha açıklandı
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Tunceli'nin Nazımiye ilçesinde doğan Kemal Kılıçdaroğlu, ilk ve ortaöğrenimini Erciş, Tunceli, Genç, Elazığ gibi Anadolu'nun çeşitli yerlerinde yaptı. Yükseköğrenimini yapmak için girdiği Ankara İktisDEVAMI »
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