CHP'nin İzmir ve 145 belediye başkan adayı daha belli oldu

CHP'nin uzun süredir merak edilen İstanbul adayları da açıklandı. 18 saatlik toplantının ardından CHP'nin Şişli adayı belli olmazken 30 ilçenin başkan adayı kesinleşti.CHP Parti Meclisi (PM), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında "yerel seçim" gündemiyle parti genel merkezinde toplandı.

Yaklaşık 18 saat süren toplantıda, aralarında İzmir'in de bulunduğu toplam 145 belediye başkan adayı belirlendi.

Buna göre, CHP, İzmir'de Tunç Soyer, Hakkari'de Metin Koparan, Kırklareli'nde Mehmet Tuna Soykan, Rize'de Ayhan Akyüz, Zonguldak'ta Şenol Şanal'ı aday gösterdi.

CHP'nin İstanbul ve İzmir ilçelerinin de bulunduğu diğer belediye başkan adayları şöyle:

Afyonkarahisar Şuhut'ta Ekrem Özsoy

Sinanpaşa Düzağaç'ta Osman Kavas

Boldavin Özburun'da Uğur Koç

İhsaniye'de Tunay Türkmen

Ağrı Doğubeyazıt'ta Fesih Maral

Patnos'ta Lokman Çetin

Antalya Kumluca'da Mustafa Köleoğlu

Balıkesir Ayvalık'ta Rahmi Gençer

Bandırma'da Tolga Tosun

Erdek'te Hüseyin Sarı

Altıeylül'de Esin Balıbek

Bartın Ulus Kumluca'da Gülizar Saygın

Ulus Abdipaşa'da Yaşar Alkız

Batman Sason'da Cuma Uçar

Bitlis Mutki'de Tahir Bakır

Adilcevaz'da Mehmet Reşit Önal

Burdur Gölhisar Yusufça'da Mustafa İnce

Bursa Osmangazi'de Erkan Aydın

Diyarbakır Eğil'de Ahmet Aktay

Sur'da Ramazan Eker

Edirne Keşan'da Şenol Yalı

Elazığ Alacakaya'da Nazmi Gürbüz

Arıcak'ta Mustafa Coşkun

Erzincan Mercan'da Fulya Ateşlenmek

Erzurum Karayazı'da Mahmut Han Koçak

İspir'de Nafiz Aydın

Tekman'da Sebahattin Uludağ

Aziziye'de Aydın Söylemez

Karaçoban'da Bekir Yılan

Aşkale'de Cemal Karausta

CHP yerel seçim adayları 2019 tam liste 145 aday daha açıklandı

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