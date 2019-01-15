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CHP'nin İzmir adayı Tunç Soyer oldu iddiası! Tunç Soyer kimdir?

CHP'nin İzmir adayı Tunç Soyer oldu iddiası! Tunç Soyer kimdir?

CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı adayıyla ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. Çarşamba günü İzmir adayının açıklanacağını belirten Eski CHP Milletvekili Barış Yarkadaş, aday gösterilecek ismin Tunç Soyer olduğunu iddia etti.

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Eklenme Tarihi: 15-01-2019 08:05 - Güncelleme: 15-01-2019 08:05

Eski CHP Milletvekili Barış Yarkadaş, CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayının Tunç Soyer olduğunu öne sürdü. Barış Yarkadaş, Halk TV’de yayınlanan “Şimdiki Zamanda Siyaset” programına katıldı. Gürkan Hacır’ın “İzmir ne olur?” sorusu üzerine Yarkadaş, “İzmir tamam. İzmir belediye başkan adayı, Özgür Özel ve Veli Ağbaba ile yemekte” dedi. Yarkadaş şöyle konuştu:

DÜN GECE İKİ SAATLİK TOPLANTI YAPILDI
"CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun ve Örgütlenmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kağan Salıcı, dün gece yaklaşık 2 saatlik bir toplantı yaptı. İstanbul ve İzmir adayları ilk kez konuşuldu. İstanbul ve İzmir’de CHP’nin yönettiği belediyelerin adayları açıklanması 24-25-26 Ocak’ta yapılacak Parti Meclisi toplantısına bırakıldı. Ama çarşamba günü CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayının açıklanması yönünde bir karara varıldı.

2014 SEÇİMLERİNDE DE DÜŞÜNMÜŞ
Bu aday da Sayın Genel Başkan’ın 2014’ten beri kafasında olan, aslında 2014’te aday göstermek istediği ancak Aziz Kocaoğlu’nun FETÖ’cülerin kumpası dolayısıyla 370 yıllık bir hapis cezasıyla karşı karşıya kalması sonucu yeniden aday gösterildiği için Seferihisar’da görevine devam eden Tunç Soyer."

TUNÇ SOYER KİMDİR?
Tunç Soyer, 1959 yılında Ankara'da dünyaya geldi. Çocukluğundan itibaren İzmir'de yaşamaya başlayan Soyer, Bornova Anadolu Lisesi'ni ardından Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdi.

Biri İsviçre Webster Koleji'nde "Uluslararası İlişkiler" diğeri ise Dokuz Eylül Üniversitesi'nde "Avrupa Birliği" alanlarında olmak üzere iki yüksek lisans yaptı.

1989 - 2002 yılları arasında turizm sektöründe çalıştı.

2004-2006 yılları arasında İzmir Ticaret Odası'nda Dış İlişkiler Müdürlüğü ve Genel Sekreter Yardımcılığı yaptı.

2006 yılında Dışişleri Bakanlığı tarafından EXPO 2015 İzmir Yönlendirme Kurulu ve Yürütme Komitesi Genel Sekreterliği görevi verildi.

2009 yılında Cumhuriyet Halk Partisi'nden Seferihisar Belediye Başkanı seçildi.

Belediye başkanlığının ilk yılında uluslararası yerel kalkınma modeli Cittaslow (Sakin Şehir) hareketini Türkiye'ye taşıdı ve ülkeye yayılmasını sağladı.

2013 yılında merkezi İtalya'da bulunan Cittaslow Birliğinin Genel Başkan Yardımcılığı'na getirildi.

30 Mart 2014 yerel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi'nden ikinci kez Seferihisar Belediye Başkanı seçildi.

Mayıs 2014'te Sosyal Demokrat Belediyeler Derneği (SODEM) Yönetim Kurulu Başkanlığı'na getirildi.

Evli ve iki kız çocuk babası olan Tunç Soyer çok iyi derecede İngilizce ve Fransızca biliyor.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR3 YORUM

  • Misafir 15 Ocak 2019 08:45 dört dörtlük aday, izmire çok iyi gelir

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