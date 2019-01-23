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CHP’nin İzmir adayı ne zaman belli olacak? İşte yanıtı

CHP’nin İzmir adayı ne zaman belli olacak? İşte yanıtı

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayının pazar günü netleşeceğini söyledi.

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Eklenme Tarihi: 23-01-2019 14:27 - Güncelleme: 23-01-2019 14:27

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, partisinin Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba ve Şanlıurfa Milletvekili Aziz Aydınlık ile CHP Şanlıurfa İl Başkanlığında basın toplantısı düzenledi.

"Ekonomik ve demokrasi krizi" gölgesinde yerel seçimlere gidildiğini öne süren Özel, faiz ve dolardaki düşüşün yeterli olmadığını söyledi.

TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın istifa etmesine yönelik beklentilerini tekrarladıklarını vurgulayan Özel, "İstifayı düşünen Binali Yıldırım'a şunu söylüyoruz. Bunun vadesi olmaz, 'yok 15 Şubat'ta, yok 3 Mart'ta edeceğim', derhal etmelisin. Şu anda bu koltuğu boşaltmayarak her geçen gün Türkiye'nin demokrasi reçetesine kara bir leke sürüyorsun. Bunu İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de, Tunceli'de dağın başında, bugün de Şanlıurfa'da söylüyoruz. Binali Yıldırım derhal istifa etmelidir. Binali Yıldırım anayasayı çiğnemeyi ve halka kafa tutmayı bırakmalıdır" diye konuştu.

Özel, AK Parti Genel Başkanı ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "partisinin adaylarını belirlerken güvenlik güçlerinin istihbarat raporlarını dikkate aldığını" belirttiğini savunarak, ülkenin güvenlik birimlerinin aynı hizmeti iktidar haricindeki diğer partilere vermediğini iddia etti.

Yaklaşan yerel seçimler öncesi seçmen listelerini büyük bir dikkat ve titizlikle takip ettiklerini anlatan Özel, "Yaptığımız itirazların bir kısmı kabul edildi, bir kısmı kabul edilmedi. Şimdi bunları tam kanunsuzluk iddiasıyla YSK gündemine taşıyoruz. 'YSK kararı kesin' der, ahırdaki seçmeni sahiplenirseniz, gideriz o ahırın önünde Sadi Güven'e basın açıklaması yaparız." dedi.

Partisinin İzmir adayının hafta sonu netleşeceğine değinen Özel, "Bu hafta, 27 Ocak Pazar günü yapılacak olan Merkez Yönetim Kurulu ve Parti Meclisi toplantısında İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayımız netleşecek. Bunun için Pazar gününü beklemek gerekir” diye konuştu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba da bir süre önce sosyal medyadan yaptığı paylaşım nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfi Savaş'a sahip çıkarak, Tank Palet Fabrikasının özelleştirilmesi kararına tepki gösterdi.

Özel ve Ağbaba, toplantı sonrası dün hayatını kaybeden CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın kardeşi Hanefi Tanal'ın cenaze törenine katıldı.

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Kaynak : AA

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Umit 23 Ocak 2019 14:39 Iyi de adaya ne gerek var esek koysalar chp adayi yine secilir :)

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