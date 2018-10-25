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CHP'nin İzmir adayı Kocaoğlu mu? Sürpriz görüşme!

CHP'nin İzmir adayı Kocaoğlu mu? Sürpriz görüşme!

Yerel seçimlerde yeniden aday olmayacağını açıklayan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Ankara’da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile sürpriz bir görüşme gerçekleştirdi. Kocaoğlu'nun adaylığının da gündeme gelen konular arasında yer aldığı düşünülüyor.

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Eklenme Tarihi: 25-10-2018 19:04 - Güncelleme: 25-10-2018 19:04

İZMİR Büyükşehir Belediye Başkanlığı için yeniden aday olmayacağını 1 Ekim’de düzenlediği basın toplantısıyla açıklayan Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, İzmir’de tamamladığı ilçe turlarının ardından Ankara’ya sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. CHP Genel Merkezi’nde Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile baş başa görüşme gerçekleştiren Kocaoğlu, ilçe turlarından edindiği izlenimleri paylaştı.

Büyükşehir belediye başkan adayları ve ilçe adayları üzerine istişare yapan iki ismin 40 dakika boyunca yaptığı görüşmede birçok adayın ismi masaya yatırıldı.

KOCAOĞLU'NUN ADAYLIĞI DA GÜNDEME GELDİ

Zaman zaman karşılıklı açıklamalar ve eleştirilerle gündeme gelen iki ismin adaylar konusunda görüşmesinin yanı sıra 2019 yerel seçimlere 6 ay kala aday olmayacağını duyuran Kocaoğlu'nun adaylığının da gündeme gelen konular arasında yer aldığı düşünülüyor.

Kocaoğlu net konuştu: 'Belediyeyi batırmayacak birisi lazım'

ÖNE ÇIKAN İSİMLER

İzmir Büyükşehir Başkan adayı olarak kimin gösterileceği merak konusuyken, şu ana kadar Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ, Bergama Belediyesi eski Başkanı Sefa Taşkın, CHP İzmir İl eski Başkanı Kemal Karataş, Karşıyaka Belediye eski Başkanı Cevat Durak, CHP İzmir eski milletvekilleri Canan Arıtman ile Musa Çam resmi olarak başvurularını yaptı.

Aday gösterilmesi beklenen isimler arasında ise kulislerde en çok öne çıkan CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan, CHP İzmir Milletvekilleri Kamil Okyay Sındır, Atilla Sertel, Tacettin Bayır ve Murat Bakan oldu.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR4 YORUM

  • Misafir 25 Ekim 2018 19:57 Hep eski eski. ATATÜRK ülkeyi gençlere bıraktı. Bari BAYKAL İstanbul adayı olsun

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