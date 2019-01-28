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CHP'nin İzmir adayı İYİ Parti'de deprem yarattı

CHP'nin İzmir adayı İYİ Parti'de deprem yarattı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun teklifiyle İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığı için Tunç Soyer'in gösterilmesine İYİ Parti cephesinden tepki geldi. İşte İYİ Parti'de depreme neden olan Soyer'in adaylığıyla ilgili o krizin nedeni;

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Eklenme Tarihi: 28-01-2019 00:59 - Güncelleme: 28-01-2019 00:59

CHP Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun onayıyla dün Parti Meclisi'ne (PM) gönderilen aday listesindeki bazı isimler CHP tabanında olduğu kadar İYİ Parti cephesinde de tartışma yarattı. O isimlerden en önemlisi ise İzmir büyükşehir için aday gösterilen Tunç Soyer oldu!

Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer'in adaylığı İYİ Parti'de rahatsızlığa neden oldu. İddialara göre İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Soyer'in adaylığına öfkelendiği, bazı İYİ Partili kurmayların ise Akşener'e ittifakı bitirme yönünde teklif götürdü. 

BABASI TÜRKEŞ İÇİN İDAM İSTEDİ

İYİ Parti cephesindeki tepkinin nedeni Tunç Soyer, askeri savcı olan babası Albay Nurettin Soyer! 12 Eylül döneminin kudretli isimlerinden olan Albay Soyer, MHP'nin Kurucu Genel Başkanı Tuğrul Türkeş ile birlikte onlarca ülkücü için idam cezası istemişti. Mahkeme tarafından kabul görmeyen iddianame nedeniyle Türkeş 5 yıl hapis cezası verilmiş, aynı davada 5 idam ve 9 müebbet, 221 ülkücü de 36 yıl ile 10 ay arasında değişen hapis cezalarına çarptırılmıştı.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • servet 28 Ocak 2019 01:30 Cumhurda çatlak mı?Hadi inşallah.Kaleminiz bal yesin hahahhh.

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