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CHP'nin İstanbul adayı İmamoğlu: Benim makamım halkın içinde olacak

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, Haber Global'in canlı yayınına konuk oldu.

"ADAYLIK SİNYALİ 2017 YILININ EYLÜL AYINDA VERİLMİŞTİ" Adaylık süreciyle ilgili Türkiye'nin çok alışmış olduğu bir süreç olmadığına değinen İmamoğlu, "Ama bence çok dengeli, seviyeli… Partimizin tüm kurullarının benimsemesinin sağlandığı bir süreç. Elbetteki burada genel başkanımızın teveccühü çok önemliydi. Bizi bu yöne kabul etmesi çok önemli ve değerliydi. Aslında gerçekçi sinyali 2017 yılının Eylül ayında verilmişti İstanbul Büyükşehir Belediyesi Binali Yıldırım'ın istifa sürecinden sonra. Dolayısıyla biz ilgimizi alakamızı yoğunlaştırdığımız İstanbul kentiyle Aralık ayı itibarıyla buluşmuş olduk. Çokta hazırlıklıyız açıkçası" diye konuştu.

"BENİM AİLEMDE HER KESİM İNSAN VAR" Hayatta her koşulun kendisi için çok değerli olduğunu belirten CHP'nin adayı İmamoğlu, "Çünkü her tecrübe sizi hayata geniş bir perspektifle hazırlıyor. Benim ailemde her kesim insan var. Tümüyle bunların şu andaki davranışlarıma yön verdiğini düşünüyorum. Dolayısıyla hiçbir kesime uzak olmadığımı düşünüyorum. Bu da tamda yerel yöneticide belkide olması gereken unsurlar diyebilirim. Alınganlık yok. Sadece şunu söyleyebilirim. Siyasi tavırlar bir miras değildir. Buna yeni nesil insanlar şekil verebilir. Bir sürü ailede var. Ailemin geçmişte ürettiği tüm siyasi geleneklere bakış açıları, yakınlıkları benim için çok değerlidir. Hayata bakışımı ve insanlarla ilişkilerime çok değerli katkılar sunmuştur" dedi.

  • Siyaset 15 Ocak 2019 10:33
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