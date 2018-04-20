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CHP'nin ilk cumhurbaşkanı adayı Öztürk Yılmaz oldu

CHP'nin ilk cumhurbaşkanı adayı Öztürk Yılmaz oldu

24 Haziran'da yapılacak erken seçimde CHP'nin Cumhurbaşkanı adayının kim olacağı tartışması sürerken CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz, cumhurbaşkanlığına aday olduğunu açıkladı... Peki kimdir bu Öztürk Yılmaz, CHP başka aday çıkaracak mı?

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Eklenme Tarihi: 20-04-2018 11:14 - Güncelleme: 20-04-2018 12:01

CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz, cumhurbaşkanlığına aday olduğunu açıkladı. 24 Haziran seçimlerinde CHP'den cumhurbaşkanı adayı kim olacak sorusuna cevap aranırken gelen bu açıklama dikkat çekici bulundu.

CHP'li Yılmaz, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında "Milli iradeye komplo kurulmasına izin vermeyiz, genel başkanımıza da düşüncelerimi açtım. Genel başkan aday olmadığı taktirde adayım" dedi.

Öztürk Yılmaz, "Kenardan aday olmaz kimseden korkum yok, adayım" diye konuştu.

CHP'NİN RESMİ ADAYI MI? : CHP'nin genel başkan adayının genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu olacağı iddia edilirken, CHP yöneticisi de parti dışından cumhurbaşkanı adayı aramadıklarını duyurmuştu. Habertürk yazarı Fatih Altaylı ise bugünkü köşesinde CHP'nin adayının Meral Akşener olacağı iddiasını köşesine taşımıştı...

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Yılmaz'ın adaylığı hakkında NTV canlı yayınında soruları yanıtlarken "Herhangi birisi aday adayı olabilir. Bizde bu çoktur, parti içi demokrasiyi çalıştırdığımız için. Bunun neticelendirileceği yer Parti Meclisi'dir" dedi.

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ÖZTÜRK YILMAZ KİMDİR : Cumhurbaşkanı adayı olarak ortaya çıkan Öztürk Yılmaz aslen Ardahanlı. Kamuoyu onu IŞİD tarafından alı konulan Musul Başkonsolosu olarak hatırlıyor. 11 Haziran 2014 tarihinde IŞİD tarafından Musul Başkonsolosluğu'na yapılan baskın sonrası 43 kişiyle birlikte 101 gün boyunca alıkonulan Öztürk Yılmaz, 20 Eylül 2014 tarihinde 43 personeli ile birlikte serbest bırakıldı. Sonrasında Tacikistan Büyükelçisi olarak atalanan Öztürk Yılmaz, 3 Eylül 2015 tarihinde bu görevinden istifa ederek CHP Ardahan milletvekili olarak meclise girdi. 24 Ocak 2016 tarihi itibarıyla CHP Dış İlişkilerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olan Öztürk Yılmaz  evli ve 3 çocuk babası olup çok iyi düzeyde İngilizce ve Rusça bilmektedir.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR8 YORUM

  • Hicret fedakar 20 Nisan 2018 11:37 Muhasebeci kenandan cumhurbaşkanı olursa benden de padişah olur.

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