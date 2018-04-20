CHP'nin ilk cumhurbaşkanı adayı ortaya çıktı! Sürpriz isim

CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz, cumhurbaşkanlığına aday olduğunu açıkladı. 24 Haziran seçimlerinde CHP'den cumhurbaşkanı adayı kim olacak sorusuna cevap aranırken gelen bu açıklama dikkat çekici bulundu.

CHP'nin genel başkan adayının genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu olacağı iddia edilirken, CHP yönetibi de parti dışından cumhurbaşkanı adayı aramadıklarını duyurmuştu.

Habertürk yazarı Fatih Altaylı ise bugünkü köşesinde CHP'nin adayının Meral Akşener olacağı iddiasını köşesine taşımıştı...

Fatih Altaylı şifreyi çözdü! CHP'nin adayını açıkladı

Kılıçdaroğlu aday mı olacak cevabı resmen açıklandı