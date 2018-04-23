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'CHP’nin iki adayı belli oldu' iddiası: İşte o iki isim!

'CHP’nin iki adayı belli oldu' iddiası: İşte o iki isim!

FOX TV'nin haberine göre CHP'nin Cumhurbaşkanlığı adaylığı için iki isimin üzerinde duruluyor. CHP'nin Cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki aday adaylarının Yılmaz Büyükerşen ve Muharrem İnce olduğu belirtiliyor.

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Eklenme Tarihi: 23-04-2018 20:09 - Güncelleme: 23-04-2018 20:09

FOX TV Ana Haber bülteninde gündemi sarsan bomba bir iddiada bulunuldu.

CHP'nin Cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki aday adaylarının Yılmaz Büyükerşen ve Muharrem İnce olduğu belirtildi. CHP'nin adayları arasında İlhan Kesici ve Murat Karayalçın'ın da olduğu ancak son değerlendirmede aday sayısının ikiye düşürüldüğü ifade edildi.

CHP'nin yarın gerçekleşecek olan parti meclisinde Yılmaz Büyükerşen ve Muharrem İnce arasından birinin aday olarak açıklanacağı dile getirildi.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR6 YORUM

  • Menderes YILDIRIM 23 Nisan 2018 21:16 Sn Kılıçdaroğlu; Galiba Sn Meral hanım konusunda GİZLİ TEK ADAY Olarak Anlaştı, SONUÇ NE OLACAKSA Başarı CHP nin LİDERİ Sn Kılıçdaroğlu' nun olacaktır! ! ! Başarıyı Sahiplenenler, Başarısızlığı da SAHİPLENMELİ ve GEREĞİNİ YAPMALIDIR ! ! ! !

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KİMDİR ?
Muharrem İnce
MUHARREM İNCE KİMDİR?

Muharrem İnce (d. 4 Mayıs 1964, Yalova), Türk öğretmen ve siyasetçidir. Türkiye Büyük Millet Meclisi 22. dönem ve 23. dönem Yalova milletvekili olan Muharrem İnce, siyaset yaşamını Cumhuriyet Halk Partisi'nde

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YILMAZ BÜYÜKERŞEN KİMDİR?

Yılmaz Büyükerşen, 1936 yılında Eskişehir'de doğdu. Türk akademisyen ve siyasetçi. Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı, Anadolu Üniversitesi eski rektörü. Liseyi Eskişehir Atatürk Lisesi'nde okud

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