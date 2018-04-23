'CHP’nin iki adayı belli oldu' iddiası: İşte o iki isim!

FOX TV Ana Haber bülteninde gündemi sarsan bomba bir iddiada bulunuldu.
CHP'nin Cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki aday adaylarının Yılmaz Büyükerşen ve Muharrem İnce olduğu belirtildi. CHP'nin adayları arasında İlhan Kesici ve Murat Karayalçın'ın da olduğu ancak son değerlendirmede aday sayısının ikiye düşürüldüğü ifade edildi.
CHP'nin yarın gerçekleşecek olan parti meclisinde Yılmaz Büyükerşen ve Muharrem İnce arasından birinin aday olarak açıklanacağı dile getirildi.
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Muharrem İnce (d. 4 Mayıs 1964, Yalova), Türk öğretmen ve siyasetçidir. Türkiye Büyük Millet Meclisi 22. dönem ve 23. dönem Yalova milletvekili olan Muharrem İnce, siyaset yaşamını Cumhuriyet Halk Partisi'ndeDEVAMI »
Yılmaz Büyükerşen, 1936 yılında Eskişehir'de doğdu. Türk akademisyen ve siyasetçi. Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı, Anadolu Üniversitesi eski rektörü. Liseyi Eskişehir Atatürk Lisesi'nde okudDEVAMI »
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