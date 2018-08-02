  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. SEÇİM
  6. RAMAZAN
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
ADVKurbanını kardeşinle paylaşır mısın?
eposta yazdır zoom+ zoom-

CHP'nin gizli karar merkezi bulundu! Emin Pazarcı yazdı

CHP'nin gizli karar merkezi bulundu! Emin Pazarcı yazdı

Akşam gazetesi yazarı Emin Pazarcı, ABD’li ünlü spekülatör George Soros’un desteklediği TESEV ile yine TESEV'in kurucu üyesi Kemal Kılıçdaroğlu arasındaki işbirliğinin CHP'nin 'gizli karar merkezi' olduğunu yazdı.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 02-08-2018 07:38 - Güncelleme: 02-08-2018 07:38

Olağanüstü kurultay gündemiyle çalkalanan CHP'de şimdi de “gizli karar merkezi”nin neresi olduğu tartışılıyor.  Halk TV Müdürü Şaban Sevinç, CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan’ın kendisine, “CHP’de gizli karar merkezi var. Bu CHP’nin dışında bir oluşum. Kim olduklarını bilmiyoruz. Kemal Bey orada alınan kararları MYK’ya getiriyor” dediğini öne sürdü, ortalık karıştı.

Herkes CHP'nin gizli karar merkezini merak etti. Peki nerede ve kimlerden oluşuşuyor. Konuya ilişkin Akşam gazetesi yazarı Emin Pazarcı, dikkat çeken bir yazı kaleme aldı.

TESEV TOPLANTILARI
"Günaydın beyler, sabah şerifleri hayır olsun." diyen yazar, bugünkü yazısında yıllar önce Kılıçdaroğlu'nun göreve yeni başladığı günlerde yapılan bir toplantıyı anlattı. 

"(...)Kemal Bey, CHP’ye Genel Başkan seçildi, ilk skandal İstanbul Swissotel’de patladı. Umut Oran öncülüğünde bir “Arama Toplantısı” yapıldı. Önder Sav, Kemal Anadol, Hakkı Suha Okay, Akif Hamzaçebi, Muharrem İnce ve Haluk Koç gibi önemli isimlerin son anda haberi oldu.

Ne olduğunu anlayamadan gittiler. Son derece garip bir tablo ile karşılaştılar. Toplantıyı Sabancı Üniversitesi’nden Oğuz Babüroğlu yönetiyordu. Herkesin yakasına ilk isminin yazılı olduğu bir kart takılmıştı. “Hiyerarşiyi bırakın” diye bir talimat verilmişti:

-Herkes birbirine ilk adıyla hitap edecek.

Sonra, CHP’yi “tutuculukla” suçlayan sivri ve aykırı isimler kürsüye gelmeye başladılar. Garip sözler ediyorlardı. Bu yüzden Kemal Anadol ve Muharrem İnce gibi isimler, onlara tepki gösterdiler. Kılıçdarıoğlu ise, “Müdahale etmeyin” diye uyardı. Önder Sav isyan etti:

-Bu “arama konferansı” da nereden çıktı? CHP neyi arıyor diye sorarlar? Böyle isim olmaz.

KILIÇDAROĞLU TESEV'İN KURUCU ÜYESİ
Tepkiler ve tartışmalardan dolayı, bu toplantıdan bir sonuç çıkmadı. O gün o toplantıya katılanlar, “yönetici” konumunda olan Oğuz Babüroğlu’nun ABD’li ünlü spekülatör George Soros’tan para alan TESEV’in Yönetim Kurulu Üyesi olduğunu bilmiyordu. Ayrıca, Kılıçdaroğlu’nun da TESEV’in kurucu üyesi olduğundan habersizdiler.

O yüzden de olup bitenlere pek bir anlam verilemedi.

Toplantıdan sonuç çıkmadığını düşünenler yanıldı. O toplantıdan çok önemli sonuçlar çıktı. O gün orada CHP’yi savunan pek çok isim tasfiye edildi. CHP politikalarını yerden yere vuranlar ise daha sonra milletvekili ve parti yöneticisi oldu.

Kılıçdaroğlu baktı ki Kemal Anadol, Muharrem İnce, Hakkı Suha Okay ve Haluk Koç gibi isimlerle “arama toplantısı” yapılamıyor. Bu toplantıları, onlardan habersiz gizli, saklı sürdürdü. Hem de TESEV’ci isimlerle.

İkinci toplantı Van’da yapıldı… Yöneten ise, yine TESEV’in Yönetim Kurulu Üyesi Oğuz Babüroğlu’ydu. Van’daki bu toplantıda, o günkü CHP’lilerin tüylerini diken diken eden, ama bugünkü CHP’de kanıksanan kararlar alındı. İşte onlardan birkaçı:

• HDP gibi yeni bir “anayasal vatandaşlık tanımı” istendi.

• Anayasa’da “etnik vurgulara yer verilmesi” zapta geçti.

• Ana dilde eğitim kararı alındı.

• ”Silahların susması” ifadesi tutanağa geçirildi. Böylece PKK ile Türk Silahlı Kuvvetleri aynı kefeye konuldu.

• Abdullah Öcalan’ı da içine alan “genel af” talebinin altı çizildi.

• Bölgede politika yapan herhangi bir siyasi partiyi ya da grubu hedef almama kararı çıktı. HDP ile seçimlerde yapılan gizli işbirliğinin alt yapısı o zaman oluşturuldu.

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN CHP'nin gizli karar merkezi bulundu! Emin Pazarcı yazdı haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • vah memleketim 02 Ağustos 2018 08:35 nE YANİ KILIÇDAROĞLU geliş şekline bakılınca bu ayan beyan ortada değil miydi?O gündenberi niye susuldu.Aslonda daha susulan neler var ama yeni duymuş gibi anaaa der gözlerimiz faltaşı olur.Nereden biliyorsun diyen varsa komplo teorilerini okur ve inanırım.Soros,Rockfeller,Rothshild vb duyduğum zaman feleğim şaşar.En son İrandaki devalüasyondan haberiniz var mı?Kim yaptı?Yaaaaa....!

    CEVAP YAZ 0 6
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ŞANS TOPU
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
İMSAKİYE
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Seçim
  6. Ramazan
  7. Ekonomi
  8. Dünya
  9. Milli Piyango
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu
  25. Haritalı Güncel Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro