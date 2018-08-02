CHP'nin gizli karar merkezi bulundu! Emin Pazarcı yazdı

Olağanüstü kurultay gündemiyle çalkalanan CHP'de şimdi de “gizli karar merkezi”nin neresi olduğu tartışılıyor. Halk TV Müdürü Şaban Sevinç, CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan’ın kendisine, “CHP’de gizli karar merkezi var. Bu CHP’nin dışında bir oluşum. Kim olduklarını bilmiyoruz. Kemal Bey orada alınan kararları MYK’ya getiriyor” dediğini öne sürdü, ortalık karıştı.

Herkes CHP'nin gizli karar merkezini merak etti. Peki nerede ve kimlerden oluşuşuyor. Konuya ilişkin Akşam gazetesi yazarı Emin Pazarcı, dikkat çeken bir yazı kaleme aldı.

TESEV TOPLANTILARI

"Günaydın beyler, sabah şerifleri hayır olsun." diyen yazar, bugünkü yazısında yıllar önce Kılıçdaroğlu'nun göreve yeni başladığı günlerde yapılan bir toplantıyı anlattı.

"(...)Kemal Bey, CHP’ye Genel Başkan seçildi, ilk skandal İstanbul Swissotel’de patladı. Umut Oran öncülüğünde bir “Arama Toplantısı” yapıldı. Önder Sav, Kemal Anadol, Hakkı Suha Okay, Akif Hamzaçebi, Muharrem İnce ve Haluk Koç gibi önemli isimlerin son anda haberi oldu.

Ne olduğunu anlayamadan gittiler. Son derece garip bir tablo ile karşılaştılar. Toplantıyı Sabancı Üniversitesi’nden Oğuz Babüroğlu yönetiyordu. Herkesin yakasına ilk isminin yazılı olduğu bir kart takılmıştı. “Hiyerarşiyi bırakın” diye bir talimat verilmişti:

-Herkes birbirine ilk adıyla hitap edecek.

Sonra, CHP’yi “tutuculukla” suçlayan sivri ve aykırı isimler kürsüye gelmeye başladılar. Garip sözler ediyorlardı. Bu yüzden Kemal Anadol ve Muharrem İnce gibi isimler, onlara tepki gösterdiler. Kılıçdarıoğlu ise, “Müdahale etmeyin” diye uyardı. Önder Sav isyan etti:

-Bu “arama konferansı” da nereden çıktı? CHP neyi arıyor diye sorarlar? Böyle isim olmaz.

KILIÇDAROĞLU TESEV'İN KURUCU ÜYESİ

Tepkiler ve tartışmalardan dolayı, bu toplantıdan bir sonuç çıkmadı. O gün o toplantıya katılanlar, “yönetici” konumunda olan Oğuz Babüroğlu’nun ABD’li ünlü spekülatör George Soros’tan para alan TESEV’in Yönetim Kurulu Üyesi olduğunu bilmiyordu. Ayrıca, Kılıçdaroğlu’nun da TESEV’in kurucu üyesi olduğundan habersizdiler.

O yüzden de olup bitenlere pek bir anlam verilemedi.

Toplantıdan sonuç çıkmadığını düşünenler yanıldı. O toplantıdan çok önemli sonuçlar çıktı. O gün orada CHP’yi savunan pek çok isim tasfiye edildi. CHP politikalarını yerden yere vuranlar ise daha sonra milletvekili ve parti yöneticisi oldu.

Kılıçdaroğlu baktı ki Kemal Anadol, Muharrem İnce, Hakkı Suha Okay ve Haluk Koç gibi isimlerle “arama toplantısı” yapılamıyor. Bu toplantıları, onlardan habersiz gizli, saklı sürdürdü. Hem de TESEV’ci isimlerle.

İkinci toplantı Van’da yapıldı… Yöneten ise, yine TESEV’in Yönetim Kurulu Üyesi Oğuz Babüroğlu’ydu. Van’daki bu toplantıda, o günkü CHP’lilerin tüylerini diken diken eden, ama bugünkü CHP’de kanıksanan kararlar alındı. İşte onlardan birkaçı:

• HDP gibi yeni bir “anayasal vatandaşlık tanımı” istendi.

• Anayasa’da “etnik vurgulara yer verilmesi” zapta geçti.

• Ana dilde eğitim kararı alındı.

• ”Silahların susması” ifadesi tutanağa geçirildi. Böylece PKK ile Türk Silahlı Kuvvetleri aynı kefeye konuldu.

• Abdullah Öcalan’ı da içine alan “genel af” talebinin altı çizildi.

• Bölgede politika yapan herhangi bir siyasi partiyi ya da grubu hedef almama kararı çıktı. HDP ile seçimlerde yapılan gizli işbirliğinin alt yapısı o zaman oluşturuldu.