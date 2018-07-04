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CHP'nin fatura yanıtı Twitter'da dalga konusu oldu

CHP'nin fatura yanıtı Twitter'da dalga konusu oldu

CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, partisinin Adil Seçim Platformu'na 7 milyon lira ödediği iddiasına Twitter'dan "faturalı" yanıt verdi. Twitter kullanıcıları bilişim firmasının faturasının dahi dijital olmamasına esprili yorumlar getirdi.

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Eklenme Tarihi: 04-07-2018 10:45 - Güncelleme: 04-07-2018 10:45

CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel'in seçim sonuçları için hazırlattıkları sisteme ilişkin iddialara yanıt verirken elle tanzim edilen faturanın görüntüsünü paylaşması sosyal medyayı salladı.

Sandık başı verilerini paylaşan Anadolu Ajansı'na alternatif olarak geliştirilen Adil Seçim Platformu, seçmenlerin beklentilerini karşılayamadıklarını açıklayarak seçmenden özür dilemişti. Seçimle ilgili kendi sistemini kuran CHP de farklı bir sonuç açıklayamamış, Parti Sözcüsü Bülent Tezcan ve cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, seçim gecesi sonuçları kabul ettiğini açıklamıştı.

"YAPAY ZEKA KULLANACAĞIZ" DEMİŞTİ
24 Haziran gecesi sonuçları yanlış gösteren ve seçmenleri kandıran Adil Seçim Sistemi'nin bilişimden sorumlu üyesi olan CHP Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel yaptığı açıklamada şöyle konuşmuştu:

"YSK da seçim sonuçlarını CHP'den öğrenecek. Biz parti olarak yazılım anlamında çok ciddi çalışma yapıyoruz. Tüm Türkiye'deki arkadaşlarımızı seferber edeceğiz. Türkiye'de gerçekten adil bir seçim ortamı yaratmak gayesindeyiz. Gerekirse yapay zekayı mı kullanmamız gerekiyor, onu da kullanacağız."

CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, partisinin Adil Seçim Platformu'na 7 milyon lira ödediği iddiasına Twitter'dan "faturalı" yanıt verdi. Ancak Adıgüzel'in verdiği yanıttan ziyade bir bilişim firmasının el yazısıyla fatura tanzim etmesi yankı buldu.

ADIGÜZEL'DEN "80 BİN LİRA ÖDEDİK" AÇIKLAMASI
Bu açıklamalardan sonra çöken sistemin CHP'ye ne kadara mal olduğu da merak konusu olmuştu. Ortaya 7 milyon liraya mal olduğuna dair iddialar atılmış, ancak herhangi bir açıklama gelmemişti.

Adil Seçim Sistemi'nin bilişimden sorumlu üyesi olan CHP Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel yeni bir açıklama yaptı ve çalışmayan bu sistem için 7 milyon lira değil 80 bin lira harcadıklarını söyledi.

TWİTTER YIKILDI
Çok sayıda Twitter kullanıcısı fatura ile ilgili esprili mesajlarla Adıgüzel'e yanıt verdi. İşte o yorumlardan bazıları:

- Daha bilgisayar çıktısı fatura veremeyen firmadan hizmet alıp sonra da o hizmetin seçim gecesi yoğunluğunu kaldıracağını mı düşünüyordunuz? Kapasiteyi anlayamadınız mı şu faturayı görünce?

- Nalbur bile böyle fatura kesmiyor artık.

- Çiviyle taş tablete yazdırsaydınız faturayı.

- Bu devirde elle yazılan fatura. Kesen de bilgisayar firması. Kendi fatura sistemi yok.

- Kırtasiyeden alıp noterden onaylanmış fatura. Firmanın vizyonu harika. Hangi partiyle çalışsa gelecege taşır. Faturada KDV tutarı ayrıca gösterilmeli.

- Yapay zekadan bahsediyorsun e faturadan haberin yok mu?

- Eminönü hırdavatçılar çarşısında mı yaptırdınız sistemi, e-fatura filan yok da? Bir de "tutanak tanıma sistemi" çalışmadığına göre parasını iade edecek mi arkadaşlar?

- Hayaller Endüstri 4.0, gerçekler karbon kağıdı ile fatura.

- Orhun kitabeleri daha okunaklı.

- Bunların yanında taksi fişi bile daha ciddi duruyor.

- Size de bir bilişim firmasının faturalarını İbrahim Mütefferika'ya bastırmış olmasi garip gelmedi mi?

- Çay bahçesi adisyonu değil mi bu?

- Faturalar endüstri 0,00004

- Faturayı Romalılara mı kestirdiniz?

- Muhasebeciniz kaçırılmış olmasın?

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