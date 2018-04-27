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CHP'nin 'Erdoğan'ı çıldırtacak adayı' Adnan Menderes mi?..

CHP'nin 'Erdoğan'ı çıldırtacak adayı' Adnan Menderes mi?..

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayının kim olacağı tartışması sürerken Grup Başkanvekili Özgür Özel, 'Erdoğan'ı çıldırtacak aday açıklayacağız' demişti... CHP'nin o adayının Adnan Menderes'in torunu Prof. Dr. Adnan Menderes olduğu iddia edildi.

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Eklenme Tarihi: 27-04-2018 12:54 - Güncelleme: 27-04-2018 12:54

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı darbecilerin idam ettiği merhum Başbakan Adnan Menderes'in kendisiyle aynı adı taşıyan torunu Adnan Menderes olduğu iddia edildi. Adnan Menderes, "Bana gelmiş bir teklif yok" derken, CHP sözcüsü Bülent Tezcan iddiayı yalanlamadı...

Siyaset kulislerinde CHP'nin adayının Yılmaz Büyürşen veya İlhan Kesici olacağı iddiası ağırlık kazansa da CNN Türk canlı yayınında gazeteci Gürkan Hacır, eski Başbakan Adnan Menderes'in torunu üzerinde de durulduğunu iddia etti.

DEDESİ İLE AYNI ADI TAŞIYOR... Dedesi ile aynı ismi taşıyan, Mutlu Menderes ve Prof.Dr Münevver Menderes'in oğlu olan Prof.Dr. Adnan Menderes, halen İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi,Plastik Rekonstruktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı, El Cerrahisi Bilim Dalı Başkanı olarak görev yapıyor.

"BENİMLE İLGİLİ BİR DURUM YOK"... Hürriyet'e konuşan Adnan Menderes, "CHP'nin cumhurbaşkanı adayı siz misiniz" sorumuza "Bilemiyorum, fikrim yok. Benimle ilgili bir durum yok" yanıtını verdi.

CHP'DEN TEKLİF YOK... "Size bir teklif geldi mi" dediğimizde ise Menderes, "Böyle bir teklif yok. Benim de haberim yok" karşılığını verdi. Menderes, "Yıllar önce yaptığınız bir açıklamada siyaseti 'şimdilik' düşünmüyorum" demiştiniz, artık düşünüyor musunuz" sorusuna ise "Düşünüyorum ya da düşünmüyorum bunun konuyla ne ilgisi var" yanıtını verdi. Aydın Çakırbeyli'de çiftçilik ile de uğraşan Prof.Dr Adnan Menderes, iki çocuk babası.

CHP SÖZCÜSÜ YALANLAMADI... CHP Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, gazetecilerin Adnan Menderes'i sormaları üzerine "Tek tek isimleri sorarsanız ben de tek tek isimlerle ilgili yorum yapmaya başlarsam isimleri tartışmış oluruz. Ve o isimlere de haksızlık etmiş oluruz. Bu noktada tutumumuz daha önce ifade ettiğim şekildedir."

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 27 Nisan 2018 13:01 çıldırmak ne demek aklımız başımızdan gitti. çok komik bir durum.

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