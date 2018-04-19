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CHP'nin cumhurbaşkanı adayı kim oldu?

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı kim oldu?

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) cumhurbaşkanı adayı henüz açıklanmadı. CHP kulislerinde cumhurbaşkanı adayına ilişkin çok çeşitli senaryolar yer alıyor. Peki bu isimler kimler?

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Eklenme Tarihi: 19-04-2018 21:21 - Güncelleme: 19-04-2018 21:21

CHP'nin 24 Haziran'da yapılacak seçimlerde cumhurbaşkanı adayını belirleme çalışmaları sürüyor. CHP'de toplantı üstüne toplantı yapılırken kulislerde adaylık için çok farklı isimler dolaşıyor.

CHP kulislerinde adaylık için ismi geçen ilk isim Eskişehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen. Eskişehir'in çehresine değiştiren ve şehre önemli hizmetler sunan Büyükerşen'in toplumun tüm kesimlerine hitap edebileceği düşünülüyor. Büyükerşen, Anadolu Üniversitesi'nde rektörlük yapmıştı.

Büyükerşen 1937 doğumlu ve 81 yaşında. CHP kulislerinde Büyükerşen'in önemli bir profil olduğu; ancak yaşı nedeniyle bazı kesimlerin bu isme sıcak bakmadığı kaydediliyor.

EN GÜÇLÜ İSİM: İLHAN KESİCİ

Cumhurbaşkanlığı adaylığı için adı geçen isimlerden bir diğeri ise İlhan Kesici. 1948 doğumlu olan İlhan Kesici, aday listesinin en güçlü ismi olarak görülüyor. İngiltere'de bulunan Bradford Üniversitesi'nde de ekonomik kalkınma altyapı projeleri ve kamu yüksek yöneticiliği alanlarında eğitim aldı. 1972-1977 yılları arasında da Devlet Demiryolları'nda proje başmühendisliği ile daire başkan yardımcılığı görevlerinde bulundu. 1977-1981'de de Devlet Planlama Teşkilatı'nda (DPT) iktisadi planlama dairesi ulaştırma-haberleşme sektörü uzmanı olarak çalıştı.

1981-1984'de de DPT'de kamu yatırımları daire başkanı oldu. Öte yandan 1987-1990'da müsteşar müşaviri, 1991-1993'de de DPT müsteşarlığı ve Yükseköğretim Kurulu (YÖK) üyeliği yaptı. Daha sonra siyasete atılarak 1995 yılında yapılan seçimlerde Anavatan Partisi'nden Bursa milletvekili seçildi. 22 Mayıs 2007 tarihinde de Cumhuriyet Halk Partisi'ne katıldı. Aynı yıl içerisinde yapılan seçimlerde de CHP'den İstanbul milletvekili seçilerek Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne girdi. 28 Eylül 2010'da da partisinden istifa etti. Fakat 2015 yılında tekrar Cumhuriyet Halk Partisi'ne katılan İlhan Kesici, aynı sene içerisinde yapılan Türkiye genel seçimlerinde yeniden İstanbul milletvekili olmuştur.

BAYRAKÇI: TOPLUMUN BÜTÜN KESİMLERİNDEN OL ALABİLİR

SONAR araştırma şirketi sahibi Hakan Bayrakçı CHP'nin kazanmak için göstereceği adayın İlhan Kesici olduğunu belirterek; "Bir defa çok iyi ekonomi bilecek. Toplumun bütün kesimlerinden oy alabilecek bir pozisyonda olması lazım. Bir de aday gösterildiği partiden olması lazım. Bunların hepsine uyan bir kişi var demiştim" ifadelerini kullandı.

İLKER BAŞBUĞ

Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, CHP'nin cumhurbaşkanı adayları arasında gösteriliyor. Ergenekon sürecinde cezaevinde kalan Başbuğ'un diğer adaylara göre şansı ise şimdilik düşük olduğu belirtiliyor.

MUHARREM İNCE

Aday listesinde yer alan bir diğer isim de CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce! Genel başkanlık yarışında CHP lideri Kılıçdaroğlu'na karşı yarışan İnce, tüm çabasına rağmen bu seçimlerin galibi olamamıştı. CHP kulislerinde İnce'Nin, aday listesinin bir diğer zayıf ismi olarak görülüyor.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Ecevit 19 Nisan 2018 21:47 Ben sorarim.neden Kemal kilicdarioğlu kendi er meydanina cikmaz cikamaz cikartilmaz falan.Muhalefet böyleyse.Cumhurbaşkanin oyu yūzde 57 ile Tayyip Erdoğandir.

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