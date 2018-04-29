CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün Kayseri Erciyes'teki otelde, 81 il başkanı bir araya geldi. Kılıçdaroğlu'nun, basına kapalı olarak yaptığı toplantıda, partisinin Cumhurbaşkanı adayı ile ilgili süreci konuştuğu öğrenildi.
Toplantının sonunda ise bir tahta sandık getirilerek 81 il başkanına Cumhurbaşkanı olarak görmek istedikleri aday soruldu. İl başkanları, 24 Haziran seçimlerinde görmek istedikleri Cumhurbaşkanı adayını gizli olarak oyladı.
Sandıktan çıkan oylar, parti yöneticileri tarafından, sonuç açıklanmadan bir poşete konularak Kılıçdaroğlu'na verilmek üzere teslim alındı.
ÖNCEKİ HABERLER
YORUM YAZIN CHP'nin cumhurbaşkanı adayı bu sandıkta saklı! Oylar sayıldı... haberine yorum yapınadınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
Tunceli'nin Nazımiye ilçesinde doğan Kemal Kılıçdaroğlu, ilk ve ortaöğrenimini Erciş, Tunceli, Genç, Elazığ gibi Anadolu'nun çeşitli yerlerinde yaptı. Yükseköğrenimini yapmak için girdiği Ankara İktisDEVAMI »
POPÜLER ETİKETLER
TÜM KATEGORİLER