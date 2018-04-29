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CHP'nin cumhurbaşkanı adayı bu sandıkta saklı! Oylar sayıldı...

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı bu sandıkta saklı! Oylar sayıldı...

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün Kayseri'de biraraya geldiği 81 ilin CHP İl Başkanı'na "cumhurbaşkanı adayınız kim" diye sordu... 81 il başkanı akıllarındaki isimleri yazıp bu sandığa attı...

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Eklenme Tarihi: 29-04-2018 10:51 - Güncelleme: 29-04-2018 10:51

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün Kayseri Erciyes'teki otelde, 81 il başkanı bir araya geldi. Kılıçdaroğlu'nun, basına kapalı olarak yaptığı toplantıda, partisinin Cumhurbaşkanı adayı ile ilgili süreci konuştuğu öğrenildi.

Toplantının sonunda ise bir tahta sandık getirilerek 81 il başkanına Cumhurbaşkanı olarak görmek istedikleri aday soruldu. İl başkanları, 24 Haziran seçimlerinde görmek istedikleri Cumhurbaşkanı adayını gizli olarak oyladı.

Sandıktan çıkan oylar, parti yöneticileri tarafından, sonuç açıklanmadan bir poşete konularak Kılıçdaroğlu'na verilmek üzere teslim alındı.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • Misafir 29 Nisan 2018 11:24 Kemal kılıçdaroğlu çıkınca sandıktan acaba ne yapıcak

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KİMDİR ?
Kemal Kılıçdaroğlu
KEMAL KILIÇDAROĞLU KİMDİR?

Tunceli'nin Nazımiye ilçesinde doğan Kemal Kılıçdaroğlu, ilk ve ortaöğrenimini Erciş, Tunceli, Genç, Elazığ gibi Anadolu'nun çeşitli yerlerinde yaptı. Yükseköğrenimini yapmak için girdiği Ankara İktis

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