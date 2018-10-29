CHP'nin başkan aday adayı karşılıksız çekten tutuklandı!

MART 2019'da yapılacak olan yerel seçimleri için CHP'den İncirliova Belediye Başkanlığı için adaylık başvurusunda bulunan sebze ve meyve halinde uzun yıllardır komisyonculuk yapan A.Ş.'nin iddiaya göre patates aldığı üreticilere verdiği çeşitli miktarlardaki toplam 200 bin liralık çek, karşılıksız çıktı.

Sonradan mahalleye dönüştürülen Acarlar Beldesi'nde, geçmişte belediye başkanlığı da yapan A.Ş. hakkında 6 ayrı dava açıldı. Açılan davalar nedeniyle hakkında tutuklama kararı çıktı. A.Ş., dün İncirliova Kaymakamlığı tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen çelenk koyma törenin sonunda polis tarafından gözaltına alındı.

Polisteki, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.Ş. tutuklanıp Aydın E Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. A.Ş., belediye başkanlığı için CHP'den aday adayı olan 6 isimden biriydi.