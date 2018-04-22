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CHP'nin adayı üçe indi! İşte masadaki o üç isim!..

CHP'nin adayı üçe indi! İşte masadaki o üç isim!..

Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayının kim olacağıyla ilgili seçeneklerin üçe indiğini belirtip o üç ismi açıkladı... Hem de gerekçeleriyle birlikte...

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Eklenme Tarihi: 22-04-2018 08:44 - Güncelleme: 22-04-2018 08:44

TÜRKİYE 24 Haziran'da erken seçime giderken cevabı en çok merak edilen soruların başında CHP'nin cumhurbaşkanı adayının kim olacağı sorusu geliyor. Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayının kim olacağıyla ilgili seçeneklerin üçe indiğini belirtip o üç ismi verdi: İlhan Kesici, Meral Akşener ve Muharrem İnce... İşte Ahmet Hakan'ın o yazısı...

1- İLHAN KESİCİ FORMÜLÜ: Bu formülü masaya getirenlerin argümanları şunlar:
- Kimse “CHP’li değil” diyemez. Adam CHP’nin milletvekili...
- Ekonomiden anlıyor.
- Sağ kesimle bağı var.
- Sivas ellerinde sazı çalınıyor.
- Halk dilini iyi biliyor.
- Belirli bir sempati uyandırabilir.

2- MERAL AKŞENER FORMÜLÜ... Bu formülü masaya getirenlerin argümanları şunlar:
- İkinci turda Erdoğan’ın karşısında varlık gösterebilir.
- Ülkücü bir geçmişi var.
- Atatürkçülüğü tartışılmaz.
- CHP tabanından rahatlıkla oy alabilir.
- AK Parti tabanına itici gelmez.
- İddialı ve iddiacı...

3- MUHARREM İNCE FORMÜLÜ... Bu formülü masaya getirenlerin argümanları şunlar:
- Meydanları coşturabilir.
- Popülizm yapma kapasitesi fevkalade.
- Polemik yapma kapasitesi fazla.
- Dokunulmazlıkların kaldırılmasına karşı çıkmış olması Kürt seçmen açısından bir avantaj olabilir.
- Bir tarafı Karadeniz’e dayanıyor.
- Erdoğan’a karşı iyi mücadele eder.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • ADAM 22 Nisan 2018 09:09 Üç aday da iyi.Hayırlısı bakalım..

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KİMDİR ?
Muharrem İnce
MUHARREM İNCE KİMDİR?

Muharrem İnce (d. 4 Mayıs 1964, Yalova), Türk öğretmen ve siyasetçidir. Türkiye Büyük Millet Meclisi 22. dönem ve 23. dönem Yalova milletvekili olan Muharrem İnce, siyaset yaşamını Cumhuriyet Halk Partisi'nde

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