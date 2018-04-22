CHP'nin adayı üçe indi! İşte masadaki o üç isim!..

TÜRKİYE 24 Haziran'da erken seçime giderken cevabı en çok merak edilen soruların başında CHP'nin cumhurbaşkanı adayının kim olacağı sorusu geliyor. Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayının kim olacağıyla ilgili seçeneklerin üçe indiğini belirtip o üç ismi verdi: İlhan Kesici, Meral Akşener ve Muharrem İnce... İşte Ahmet Hakan'ın o yazısı...
1- İLHAN KESİCİ FORMÜLÜ: Bu formülü masaya getirenlerin argümanları şunlar:
- Kimse “CHP’li değil” diyemez. Adam CHP’nin milletvekili...
- Ekonomiden anlıyor.
- Sağ kesimle bağı var.
- Sivas ellerinde sazı çalınıyor.
- Halk dilini iyi biliyor.
- Belirli bir sempati uyandırabilir.
2- MERAL AKŞENER FORMÜLÜ... Bu formülü masaya getirenlerin argümanları şunlar:
- İkinci turda Erdoğan’ın karşısında varlık gösterebilir.
- Ülkücü bir geçmişi var.
- Atatürkçülüğü tartışılmaz.
- CHP tabanından rahatlıkla oy alabilir.
- AK Parti tabanına itici gelmez.
- İddialı ve iddiacı...
3- MUHARREM İNCE FORMÜLÜ... Bu formülü masaya getirenlerin argümanları şunlar:
- Meydanları coşturabilir.
- Popülizm yapma kapasitesi fevkalade.
- Polemik yapma kapasitesi fazla.
- Dokunulmazlıkların kaldırılmasına karşı çıkmış olması Kürt seçmen açısından bir avantaj olabilir.
- Bir tarafı Karadeniz’e dayanıyor.
- Erdoğan’a karşı iyi mücadele eder.
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