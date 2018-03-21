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CHP'nin adayı o mu? Eski bir Ak Partili deniyor isim bomba

CHP'nin adayı o mu? Eski bir Ak Partili deniyor isim bomba

Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yerel seçimlerde de MHP'yle ittifak yapılacağını açıklamasının ardından CHP'nin ne hamle yapacağı merak ediliyordu. Hürriyet gazetesi yazarı Yalçın Bayer bugün köşesinde CHP'nin yerel seçim planıyla ilgili bomba bir iddiada bulundu. Bayer'in dediğine göre CHP'nin adayı eski AK Partili Abdüllatif Şener...

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Eklenme Tarihi: 21-03-2018 11:15 - Güncelleme: 21-03-2018 12:21

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu önceki gün eski AK Partili Abdüllatif Şener’le CHP Genel Merkezi’nde görüştü. Görüşmede İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri konuşulduğu ileri sürüldü.

Kılıçdaroğlu ile Şener’in görüşmesinin ayrıntılarını Hürriyet gazetesi yazarı Yalçın Bayer yazdı. Bayer köşesinde görüşmeyle ilgili “Bilgi sızdırılmamak istenen görüşmede Şener’in, Kılıçdaroğlu’na İstanbul yerel seçimiyle ilgili bir proje sunduğu ve bazı önerilerde bulunduğu öğrenildi. Sürpriz görüşmede Şener’in Sivaslı olması nedeniyle adaylığına Kılıçdaroğlu’nun sıcak baktığı öne sürülüyor” dedi.

ŞENER: CHP'DEN TEKLİF GELSE DÜŞÜNÜRÜM

Yalçın Bayer yazısını şöyle sürdürdü: “Şener, bundan bir süre önce bir söyleşide ‘CHP’den teklifi gelse tavrınız ne olur?’ sorusuna, ‘Olabilir, düşünürüm’ yanıtını vermişti.

İLHAN KESİCİ: BİR SİVASLI OLARAK GURUR DUYARIM!

İstanbul’da 1 milyon Sivaslı bulunuyor. Bir başka Sivaslı İlhan Kesici’nin de CHP’den Cumhurbaşkanlığı adaylığının söz konusu olabileceği CHP kulislerinde sıkça konuşuluyor. Kesici’nin, Şener’in İBB’ye aday gösterilmesi ile ilgili bir soruya, ‘Bir Sivaslı olarak gösterilmesini isterim ve gurur duyarım'’ karşılığını vermişti.

YAŞAR OKUYAN KILIÇDAROĞLU'YLA GÖRÜŞTÜ

Kılıçdaroğlu-Şener görüşmesiyle ilgili Mesut Yılmaz döneminin bakanlarından ve VP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Okuyan’ın ‘Temiz Seçim Platformu’ üyeleriyle birlikte Kılıçdaroğlu ile görüştüklerini belirtiliyor.

ABDÜLLATİF ŞENER AK PARTİ'DEN NASIL GİTMİŞTİ : 1954 yılında Sivas Yıldızeli'nde doğan Abdüllatif Şener bir zamanlar AK Parti'nin ağır toplarından biriydi. 2001 yılında kurulan Ak Parti'nin kurucuları arasında yer alan Abdüllatif Şener, 2002'de  Sivas milletvekili seçildi. Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı görevlerinde bulunan Abdüllatif Şener, 2007 yılında yapılan seçimlerde aday olmadı ve AK Parit'den istifa etti. Abdüllatif Şener kurucusu olduğu partiden ayrıldıktan sonra AK Parti'ye en ağır ithamları yönelten ve eski yol arkadaşlarını en sert şekilde eleştiren isimlerden biri oldu. Şener 2009 yılında Türkiye Partisi'ni kurdu ancak taraftar bulamayınca 2012'de kapattı. 2011'de Sivas'tan bağımsız aday olan Abdüllatif Şener vekil de seçilemedi.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR16 YORUM

  • Misafir 21 Mart 2018 12:45 Hiç kimseye hiç sözüm yok sana yok bana yok hiç kimseye yok

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KİMDİR ?
Kemal Kılıçdaroğlu
KEMAL KILIÇDAROĞLU KİMDİR?

Tunceli'nin Nazımiye ilçesinde doğan Kemal Kılıçdaroğlu, ilk ve ortaöğrenimini Erciş, Tunceli, Genç, Elazığ gibi Anadolu'nun çeşitli yerlerinde yaptı. Yükseköğrenimini yapmak için girdiği Ankara İktis

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