CHP’nin adayı nasıl bir şey olmalı? Ahmet Hakan yazdı

Ahmet Hakan "CHP’nin adayı nasıl bir şey olmalı?" başlıklı yazısında ana muhalefet partisi adayın hangi özellikler taşıması gerektiğini sıraladı. Erken seçime hazırlıklık yakalan CHP adayını henüz bulabilmiş değil. CHP'nin istenen adayı bulamaması Ahmet Hakan'ın dagündemindeydi. "Aşağı yukarı şöyle bir şey olmalı:" diyen yazar, bugünkü köşesinde adayın özellikleri şöyle sıraladı:

- 70 yaşını geçmemiş olmalı.

- Cerbezeli olmalı, ağzı iyi laf yapmalı.

- Cem Yılmaz gibi espri yapamasa da belirgin bir mizah duygusu olmalı.

- Muhafazakâr kitle yadırgamamalı.

- Kürtler, “Buna oy vermeye benim elim gitmez heval” dememeli.

- Halk dilinden konuşmayı iyi becermeli. Basitleştirme, sadeleştirme şampiyonu olmalı.

- “Cenabı Allah” derken de, “Atatürk” derken de ağzına yakışmalı.

- Medyayla arası iyi olmamalı. Hatta medyayla didişmeli.

- Söylediği hiçbir şey eski olmamalı, söylediği her şey yeni olmalı.

- Hacı teyzelerimizde “Vah yavrum” dedirtecek türden bir şefkat duygusu uyandırmalı.

- Polemik canavarı olmalı.

- Arada şöyle birkaç kafiyeli mısra patlatmalı...

- Sadece İzmir, Muğla, Edirne’de değil Kayseri, Konya, Erzurum gibi illerde de rahat etmeli.

- Hem iddialı olmalı, hem iddiacı olmalı.

- Gözyaşı dökebilmeli, kahkaha atabilmeli.

- Hakiki, sahici, samimi olmalı.

- Arada “siz hepiniz, ben tek” diyebilmeli.