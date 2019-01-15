CHP’nin aday tanıtım toplantısında 'maaş' isyanı!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Mansur Yavaş ve bazı belediye başkan adaylarını tanıttı.
Toplantının düzenlendiği ATO Congresium girişinde CHP’li bir belediye işçisi Kılıçdaroğlu’na tepki gösterdi.
“Bin 600 lira ne demek? Hani Kılıçdaroğlu 2 bin 200 lira verecekti? Nerede bu?” diye isyan eden işçi, görevliler tarafından zorla salondan çıkartıldı.
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