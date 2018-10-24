CHP'nin 100 adayı bugün belli oluyor! İşte banko isimler...

CHP'de bugün yapılacak Parti Meclisi (PM) toplantısında üzerinde tam mutabakat sağlanan 100 adayın da netleşeceği belirtildi. Aday belirlemede ön seçim konusunda farklı görüşler dile getiriliyor. Parti içerisinde ön seçimin sağlıklı sonuç vermediğini savunanlar bulunuyor. Tartışmalı kentlerde aday belirleme yöntemi olarak parti örgütüne yönelik eğilim yoklaması ve vatandaşlar arasında ise anket uygulaması yapılarak adayın belirlenmesi görüşü öne çıkıyor.

ANKARA'DA MANSUR YAVAŞ ÖNE ÇIKIYOR... Mansur Yavaş'ın adaylıkta öne çıktığı bilinirken, il örgütünün bu isme temkinli yaklaştığı belirtiliyor. Önceki gün yapılan Ankara bölge toplantısında bu konunun gündeme geldiği ve durumun üyelere sorulmasının kararlaştırıldığı öğrenildi. Parti, bu durumda Ankara adayı için hakim gözetiminde olmasa da önseçime başvurmuş olacak.

KILIÇDAROĞLU, İZMİR'DE VEKİL ADAY İSTEMİYOR... CHP'de yerel seçim adayı konusunda en çok konuşulan diğer şehir ise partinin kalesi olarak nitelendirilen İzmir. Aralarında milletvekillerinin de olduğu çok sayıda ismin, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı aday adaylığını açıklamasına karşın, Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun İzmir'de milletvekili bir adaydan yana olmadığı belirtiliyor. Kılıçdaroğlu'nun, İzmir için Narlıdere Belediye Başkanı Abdül Batur'u düşündüğü ifade ediliyor.

ANTALYA'DA BÖCEK GERİ DÜŞTÜ UYSAL ÖNE ÇIKTI... Daha önce Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek isminin öne çıktığı Antalya'da da durumun değiştiği ifade ediliyor. Yaşanan bazı gelişmelerin ardından Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal'ın büyükşehir için adaylığa yakın olduğu kaydediliyor.

ADANA'DA KARALAR MI YOKSA ÇETİN Mİ?... CHP'nin Adana'da yaptırdığı anketlerde seçimlerin Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar'la alınabileceği sonucu çıktığı ifade ediliyor. Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin'in de istediği adaylıkta, Zeydan'ın ipi göğüsleyeceği belirtiliyor.

ESKİ BAKAN MERSİN ADAYI MI OLUYOR?... Yerel seçimde CHP için önemli hedef kentlerden Mersin'de ise anketlerde eski Kültür Bakanı İstemihan Talay ismi öne çıkıyor. Ayrıca eski milletvekilleri Aytuğ Atıcı, Vahap Seçer ve Fikri Sağlar, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday adaylığı açıklaması yapmıştı.

BOLU'DA İNCE'YE YAKIN İSİM SÜRPRİZİ... Partinin Bolu'da yaptırdığı anketlerde ise milletvekili Tanju Özcan ismi öne çıktı. Muharrem İnce ile yakınlığı bilinen Özcan'ın, Bolu'dan aday gösterileceği belirtiliyor.

MUĞLA'DA BAŞKAN DEĞİŞKTİRİLECEK... Yapılan anketler sonrasında CHP'nin değişimde bulunacağı bir diğer il Muğla oldu. Partinin, Muğla'da Osman Gürün'le devam etmeyeceği, halen Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinde Genel Sekreter olarak görev yapan Oral Karakaya'yı aday göstereceği dile getiriliyor.

BALIKESİR'E MİLLETVEKİLİ ADAY... CHP'nin, Balıkesir'de milletvekili Ahmet Akın'ı aday göstereceği değerlendirilirken, Sakarya ve Çanakkale'de belediye başkanı aday adaylığı konusunda belirsizlik sürüyor.

BURSA ADAYI NİLÜFER'DEN... Öte yandan Bursa'da, partinin anketlerinde Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey öne çıkıyor.

KOCAELİ'NE KADIN ADAY... CHP, Kocaeli'de bir kadın adayla yarışmayı düşünüyor. Kılıçdaroğlu'nun burada milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet'i aday göstereceği belirtiliyor.

CHP'nin Uşak anketlerinde iş adamı Asım Kalelioğlu, Zonguldak'ta eski milletvekili Harun Akın ismi öne çıktı.

AYNI İSİMLERLE DEVAM... Ana muhalefet partisinin, yapılan değerlendirmeler neticesinde Sinop'ta Baki Ergül, Giresun'da Kerim Aksu isimleriyle yola devam edeceği bildirildi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Edirne'de Recep Gürkan, Aydın'da Özlem Çerçioğlu, Eskişehir'de Yılmaz Büyükerşen ve Hatay'da Lütfü Savaş ile yola devam edeceği öğrenildi.

KIRKLARELİ VE DENİZLİ ADAYLARI... Partinin Kırklareli'de eski il başkanı Ünal Başkur'u aday göstereceği, Denizli'de eski milletvekili Melike Basmacı isminin ağır bastığı değerlendiriliyor.

KILIÇDAROĞLU'NUN MEMLEKETİNİN ADAYI KİM?.. Belediye başkanlığı için çok sayıda aday adayının bulunduğu, Kılıçdaroğlu'nun memleketi Tunceli'de ise henüz bir ismin netleşmediği ifade ediliyor.