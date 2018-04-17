  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. DÜNYA
  6. EKONOMİ
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.

YAZARLAR

Süleyman ÖZIŞIK

Süleyman ÖZIŞIK

suleyman@internethaber.com @slymnoz rss Eklenme Tarihi: 17 Nisan 2018 04:35 - Güncelleme: 17 Nisan 2018 04:37

CHP'liler bu eylemi mutlaka denemeli!..

CHP, 5 saatlik MYK toplantısının ardından Başkanlık Sistemi referandumunun yıl dönümünde 81 ilde oturma eylemi kararı almıştı.

Dün oturdular!

İşim gereği Anadolu Yakası'ndan yola çıktım, Mecidiyeköy'e gideceğim ama trafik neredeyse ilerlemiyor. Ne olduğunu merak edip trafik polisine sordum, "CHP'nin eylemi nedeniyle bazı yollar trafiğe kapalı" dedi. 

Taksim İstiklal Caddesi'nde tanıdığım birkaç esnaf var. Aradım, "Orada durum nasıl?" diye sordum. "Ya burada olanları görseniz, gülmekten yerlere yatarsınız" dedi.

"Eylemcilerden biri diğerine, 'Abi betona oturma mayasıl yapar' diyor. Diğeri, 'Cırcır olmayalım şimdi' diyerek altına montunu koyuyor. Gelen giden insanlar da hortlak görmüş gibi 'Bunlar niye oturuyor?' diye soruyor. Hele durumu anlattığımız turistler "Whaaat?" dedikten sonra fitil yemiş gibi bunların olduğu bölgeden kaçıyor. Tam bir komedi ya. İşi gücü bıraktık bunları izliyoruz" diye kıkırdaya kıkırdaya anlattı olan biteni...

Ben Mecidiyeköy'deki işimi bir saatte bitirip geri dönerken tekrar aradı, "Valla oturma eylemi çabuk bitti. Girdisi çıktısı 5 dakika gibi bir eylem oldu. Dağılıyorlar" dedi.

Şaşırmadım...

Oturdukları yer bir rakı masası olsaydı, sabahlara kadar otururlardı çünkü. Tecrübeyle sabittir yani, Çanakkale Şehitliği'nde rakı olduğu için sabahlara kadar oturduklarını biliyoruz. 

Anlamadığım şey, oturma konusunda niye bu kadar acele ettiler. Biraz daha sabretmiş olsalar, millet, 2019 seçimlerinde zaten şapa oturtacaktı onları…  

O değil de...

Hangi sivri zekalı böylesi bir eylemin işi yarayacağını salık verdi, ben onu merak ediyorum. Yani 15 Temmuz'da evlerinde oturanların, OHAL'i protesto etmek için sokaklarda oturmaları kimin hoşuna gider?

OHAL'i protesto etmek en çok Fetö'nün ve PKK'nın hoşuna gider ki gittiğini de gördük. Diyarbakır'da oturanların tamamı PKK yandaşlarıydı. 

Ülkede özgürlük olmadığı için oturmuşlar...

Doğrudur, teröristler artık istediği gibi at oynatamıyor. Şehirlerde bombalar patlamıyor, masumlar ölmüyor. Fetö'cüler birer sıçan gibi inlerinde saklanıyor, başlarını çıkaramıyor. 

Onlara özgürlük yok ve olmayacak!

De...

CHP bundan niye rahatsız oluyor, bunu anlamaya çalışıyoruz. Gerçi anlıyoruz anlamasına da laf olsun diye soruyoruz işte. 

Gezi olaylarından sonra kâh DHKP-C'nin, kâh Fetö'nün, kâh PKK'nın kucağına oturanların, OHAL'den rahatsız olup oturması pek de yadırganacak bir şey değil aslında, öyle değil mi?

Benim asıl merak ettiğim bundan sonraki eylemin ne olacağı...

Yakıp yıktılar, olmadı. Duran adam oldular olmadı, 450 kilometre yürüdüler olmadı. Meclis önünde soyundular o da olmadı. Oturarak bir şey olmayacağı da belli...

Yani tavuklar oturarak yumurtluyor en azından. Bunlarda o kabiliyet de olmadığına göre...

Geriye iki eylem kalıyor. Ya amuda kalkacaklar ya da uçacaklar!

Amuda kalksalar bile bir başarı sağlayacaklarına inanmıyorum. O zaman geriye sadece uçmak kalıyor. 

Evet, benim tavsiyem de bu yönde...

Bence hepsi Şehitler Köprüsü'ne gidip aşağı atlamalı! Garanti veriyorum, kesinlikle ama kesinlikle uçacaklar. 

Şayet uçmazlarsa, sözüm söz!

Rakılar benden!

DİPNOT?
 "Bu kadar mesele varken, şunları bunları yazman gerekirken niye bu basit konuları yazıyorsun?" diyen okurdan ricamdır. Dediğin şeyleri yazan çok yazar var kardeşim. Git onları oku olur mu?

SOSYAL MEDYADA TAKİP İÇİN:
Twitter:       twitter.com/slymnoz
Facebook: facebook.com/suleymanozisik
İnstagram: instagram.com/suleymanozi




PAYLAŞ tw fb gp
ÖNCEKİ Müebbet var ama hapis yok!

YORUM YAZIN CHP'liler bu eylemi mutlaka denemeli!.. yazısına yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU YAZIYA YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
REKLAM
Süleyman ÖZIŞIKDİĞER YAZILARISüleyman ÖZIŞIK
TÜMÜ

GÜNCEL YAZILAR TÜMÜ

Dilediğiniz platformdan Bizi izlemeye devam edin! tw gp fb rs
REKLAM
REKLAM
haberleri sitene ekle
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TAŞERON İŞÇİLER
ASGARİ ÜCRET
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Burçlar
  4. Spor
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Kültür Ve Sanat
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro