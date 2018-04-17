CHP'liler bu eylemi mutlaka denemeli!..

CHP, 5 saatlik MYK toplantısının ardından Başkanlık Sistemi referandumunun yıl dönümünde 81 ilde oturma eylemi kararı almıştı.



Dün oturdular!



İşim gereği Anadolu Yakası'ndan yola çıktım, Mecidiyeköy'e gideceğim ama trafik neredeyse ilerlemiyor. Ne olduğunu merak edip trafik polisine sordum, "CHP'nin eylemi nedeniyle bazı yollar trafiğe kapalı" dedi.



Taksim İstiklal Caddesi'nde tanıdığım birkaç esnaf var. Aradım, "Orada durum nasıl?" diye sordum. "Ya burada olanları görseniz, gülmekten yerlere yatarsınız" dedi.



"Eylemcilerden biri diğerine, 'Abi betona oturma mayasıl yapar' diyor. Diğeri, 'Cırcır olmayalım şimdi' diyerek altına montunu koyuyor. Gelen giden insanlar da hortlak görmüş gibi 'Bunlar niye oturuyor?' diye soruyor. Hele durumu anlattığımız turistler "Whaaat?" dedikten sonra fitil yemiş gibi bunların olduğu bölgeden kaçıyor. Tam bir komedi ya. İşi gücü bıraktık bunları izliyoruz" diye kıkırdaya kıkırdaya anlattı olan biteni...



Ben Mecidiyeköy'deki işimi bir saatte bitirip geri dönerken tekrar aradı, "Valla oturma eylemi çabuk bitti. Girdisi çıktısı 5 dakika gibi bir eylem oldu. Dağılıyorlar" dedi.



Şaşırmadım...



Oturdukları yer bir rakı masası olsaydı, sabahlara kadar otururlardı çünkü. Tecrübeyle sabittir yani, Çanakkale Şehitliği'nde rakı olduğu için sabahlara kadar oturduklarını biliyoruz.



Anlamadığım şey, oturma konusunda niye bu kadar acele ettiler. Biraz daha sabretmiş olsalar, millet, 2019 seçimlerinde zaten şapa oturtacaktı onları…



O değil de...



Hangi sivri zekalı böylesi bir eylemin işi yarayacağını salık verdi, ben onu merak ediyorum. Yani 15 Temmuz'da evlerinde oturanların, OHAL'i protesto etmek için sokaklarda oturmaları kimin hoşuna gider?



OHAL'i protesto etmek en çok Fetö'nün ve PKK'nın hoşuna gider ki gittiğini de gördük. Diyarbakır'da oturanların tamamı PKK yandaşlarıydı.



Ülkede özgürlük olmadığı için oturmuşlar...



Doğrudur, teröristler artık istediği gibi at oynatamıyor. Şehirlerde bombalar patlamıyor, masumlar ölmüyor. Fetö'cüler birer sıçan gibi inlerinde saklanıyor, başlarını çıkaramıyor.



Onlara özgürlük yok ve olmayacak!



De...



CHP bundan niye rahatsız oluyor, bunu anlamaya çalışıyoruz. Gerçi anlıyoruz anlamasına da laf olsun diye soruyoruz işte.



Gezi olaylarından sonra kâh DHKP-C'nin, kâh Fetö'nün, kâh PKK'nın kucağına oturanların, OHAL'den rahatsız olup oturması pek de yadırganacak bir şey değil aslında, öyle değil mi?



Benim asıl merak ettiğim bundan sonraki eylemin ne olacağı...



Yakıp yıktılar, olmadı. Duran adam oldular olmadı, 450 kilometre yürüdüler olmadı. Meclis önünde soyundular o da olmadı. Oturarak bir şey olmayacağı da belli...



Yani tavuklar oturarak yumurtluyor en azından. Bunlarda o kabiliyet de olmadığına göre...



Geriye iki eylem kalıyor. Ya amuda kalkacaklar ya da uçacaklar!



Amuda kalksalar bile bir başarı sağlayacaklarına inanmıyorum. O zaman geriye sadece uçmak kalıyor.



Evet, benim tavsiyem de bu yönde...



Bence hepsi Şehitler Köprüsü'ne gidip aşağı atlamalı! Garanti veriyorum, kesinlikle ama kesinlikle uçacaklar.



Şayet uçmazlarsa, sözüm söz!



Rakılar benden!



DİPNOT?

"Bu kadar mesele varken, şunları bunları yazman gerekirken niye bu basit konuları yazıyorsun?" diyen okurdan ricamdır. Dediğin şeyleri yazan çok yazar var kardeşim. Git onları oku olur mu?

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