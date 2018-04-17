CHP'liler bu eylemi mutlaka denemeli!..

YAZARLAR
Süleyman ÖZIŞIKsuleyman@internethaber.com @slymnoz rss
CHP, 5 saatlik MYK toplantısının ardından Başkanlık Sistemi referandumunun yıl dönümünde 81 ilde oturma eylemi kararı almıştı.
Dün oturdular!
İşim gereği Anadolu Yakası'ndan yola çıktım, Mecidiyeköy'e gideceğim ama trafik neredeyse ilerlemiyor. Ne olduğunu merak edip trafik polisine sordum, "CHP'nin eylemi nedeniyle bazı yollar trafiğe kapalı" dedi.
Taksim İstiklal Caddesi'nde tanıdığım birkaç esnaf var. Aradım, "Orada durum nasıl?" diye sordum. "Ya burada olanları görseniz, gülmekten yerlere yatarsınız" dedi.
"Eylemcilerden biri diğerine, 'Abi betona oturma mayasıl yapar' diyor. Diğeri, 'Cırcır olmayalım şimdi' diyerek altına montunu koyuyor. Gelen giden insanlar da hortlak görmüş gibi 'Bunlar niye oturuyor?' diye soruyor. Hele durumu anlattığımız turistler "Whaaat?" dedikten sonra fitil yemiş gibi bunların olduğu bölgeden kaçıyor. Tam bir komedi ya. İşi gücü bıraktık bunları izliyoruz" diye kıkırdaya kıkırdaya anlattı olan biteni...
Ben Mecidiyeköy'deki işimi bir saatte bitirip geri dönerken tekrar aradı, "Valla oturma eylemi çabuk bitti. Girdisi çıktısı 5 dakika gibi bir eylem oldu. Dağılıyorlar" dedi.
Şaşırmadım...
Oturdukları yer bir rakı masası olsaydı, sabahlara kadar otururlardı çünkü. Tecrübeyle sabittir yani, Çanakkale Şehitliği'nde rakı olduğu için sabahlara kadar oturduklarını biliyoruz.
Anlamadığım şey, oturma konusunda niye bu kadar acele ettiler. Biraz daha sabretmiş olsalar, millet, 2019 seçimlerinde zaten şapa oturtacaktı onları…
O değil de...
Hangi sivri zekalı böylesi bir eylemin işi yarayacağını salık verdi, ben onu merak ediyorum. Yani 15 Temmuz'da evlerinde oturanların, OHAL'i protesto etmek için sokaklarda oturmaları kimin hoşuna gider?
OHAL'i protesto etmek en çok Fetö'nün ve PKK'nın hoşuna gider ki gittiğini de gördük. Diyarbakır'da oturanların tamamı PKK yandaşlarıydı.
Ülkede özgürlük olmadığı için oturmuşlar...
Doğrudur, teröristler artık istediği gibi at oynatamıyor. Şehirlerde bombalar patlamıyor, masumlar ölmüyor. Fetö'cüler birer sıçan gibi inlerinde saklanıyor, başlarını çıkaramıyor.
Onlara özgürlük yok ve olmayacak!
De...
CHP bundan niye rahatsız oluyor, bunu anlamaya çalışıyoruz. Gerçi anlıyoruz anlamasına da laf olsun diye soruyoruz işte.
Gezi olaylarından sonra kâh DHKP-C'nin, kâh Fetö'nün, kâh PKK'nın kucağına oturanların, OHAL'den rahatsız olup oturması pek de yadırganacak bir şey değil aslında, öyle değil mi?
Benim asıl merak ettiğim bundan sonraki eylemin ne olacağı...
Yakıp yıktılar, olmadı. Duran adam oldular olmadı, 450 kilometre yürüdüler olmadı. Meclis önünde soyundular o da olmadı. Oturarak bir şey olmayacağı da belli...
Yani tavuklar oturarak yumurtluyor en azından. Bunlarda o kabiliyet de olmadığına göre...
Geriye iki eylem kalıyor. Ya amuda kalkacaklar ya da uçacaklar!
Amuda kalksalar bile bir başarı sağlayacaklarına inanmıyorum. O zaman geriye sadece uçmak kalıyor.
Evet, benim tavsiyem de bu yönde...
Bence hepsi Şehitler Köprüsü'ne gidip aşağı atlamalı! Garanti veriyorum, kesinlikle ama kesinlikle uçacaklar.
Şayet uçmazlarsa, sözüm söz!
Rakılar benden!
DİPNOT?
"Bu kadar mesele varken, şunları bunları yazman gerekirken niye bu basit konuları yazıyorsun?" diyen okurdan ricamdır. Dediğin şeyleri yazan çok yazar var kardeşim. Git onları oku olur mu?
SOSYAL MEDYADA TAKİP İÇİN:
Twitter: twitter.com/slymnoz
Facebook: facebook.com/suleymanozisik
İnstagram: instagram.com/suleymanozi
YORUM YAZIN CHP'liler bu eylemi mutlaka denemeli!.. yazısına yorum yapınadınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
Müebbet var ama hapis yok! Kararı duyduğumda, "Senin ben adaletini seveyim Türkiye" dedim. Zira böyle gülünç bir kararı ancak Türk mahkemeleri verebilirdi.
Hiç'in teki!.. Afrin operasyonunu gerçekleştiren askerleri ziyaret etmeye hazırlanan Kemal Kılıçdaroğlu'nun kışlaya sokulmaması gerektiğini söylemiştim ya hani...
Kılıçdaroğlu o kışlaya sokulmamalı!.. Kılıçdaroğlu askerleri ziyarete gidecekmiş. Ben askerlerin yerinde olsam, beni ziyarete gelen Kemal Kılıçdaroğlu'nu kapıdan içeri sokmam.
Bir patlama noktası aranıyor! Bugün medyaya baktığımda, tıpkı o dönemde olduğu gibi yeni bir 28 Şubat fırtınası estirilmeye çalışıldığına şahit oluyorum.
CHP'liler bu eylemi mutlaka denemeli!.. CHP, 5 saatlik MYK toplantısının ardından Başkanlık Sistemi referandumunun yıl dönümünde 81 ilde oturma eylemi kararı almıştı. Dün oturdular!Süleyman ÖZIŞIK suleyman@internethaber.com
Yaralı şifacı Chiron Koç burcuna geçiyor... Son 7 yıldır Balık burcunda bulunan Chiron 17 Nisan 2018’de Koç burcuna geçecek.Demet BALTACI demet@internethaber.com
SGK’ ya ödenen primleri geri almak mümkün mü? Hayatınızın belirli bir döneminde çalıştınız fakat çeşitli sebeplerle çalışma hayatına ara verdiniz…Özkan Taştan iletisim@ozkantastan.com
Haberiniz ola FETÖ 78 oldu!.. 28 Şubat mimarlarının aldıkları müebbet cezasının yaş ve hastalık nedeni cezaevine yollamaya mani olması 15 Temmuz darbe girişimi için kafalarda öyle bir soru işareti bırakıyor ki!..Osman DİYADİN o.diyadin@hotmail.com
Duygusal değil, akıllı Müslümanlar istiyoruz… Yoksa biz bu duygusallıkla daha çok hata yapar, hata yaptıkça daha çok gözyaşı döker ve hayıflanırız!Mustafa Sabri Beşer msbeser@gmail.com
Çocuklar neden tırnaklarını yer? Çocuklarda tırnak yeme davranışının sona ermesi için anne ve babaların 'çocuğum neden tırnaklarını yiyor?' sorusunun doğru yanıtını bulmaları gerekiyor.Deniz Temur deniztemurblog@gmail.com
POPÜLER ETİKETLER
TÜM KATEGORİLER