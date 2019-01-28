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CHP'liler arasında kavga çıktı: Yaralılar var!

CHP'liler arasında kavga çıktı: Yaralılar var!

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Eyüpsultan İlçe Teşkilatı binası girişinde CHP'li iki grup arasında meydana gelen kavgada 3 kişi yaralandı. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, "Bu akşam ilçe binamıza bir saldırı oldu. Silah kullanıldığı yönünde en azından bende bir bilgi yok. İlçe başkanımız ve yöneticilerimiz kaba kuvvetle darp edilmişler" dedi.

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Eklenme Tarihi: 28-01-2019 23:10 - Güncelleme: 28-01-2019 23:10

İSTANBUL Eyüpsultan CHP ilçe binası girişinde CHP'li iki grup arasında meydana gelen kavgada 3 kişi yaralandı.

Olay, saat 22.00 sıralarında Eyüpsultan CHP ilçe binası girişinde medyana geldi. Emniyet yetkililerinden alınan bilgiye göre, CHP'den belediye başkanlığına aday gösterilen İlçe Başkanı Sinan Akçiçek'in grubu ile aday gösterilmeyen CHP'li aday adayı Emin Atmaca'nın taraftarları arasından kavga çıktı.

Kavgada, Sinan Akçiçek, ilçe yöneticisi Nuri Telek, belediye meclis üyesi Ali Haydar İşkar yaralandı. Bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastanelere kaldırıldı. Polisin olay yerinde incelemesi devam ediyor.

İL BAŞKANI KAFTANCIOĞLU AÇIKLAMA YAPTI

Olay yerine gelen CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, gazetecilere kısa bir açıklama yaparak, "Bizde durumu anlamaya çalışıyoruz. Güvenlik güçleri durumu netleştirip bize bilgi verdikten sonra anlamış olacağız. Bu akşam ilçe binamıza bir saldırı oldu. Silah kullanıldığı yönünde en azından bende bir bilgi yok. İlçe başkanımız ve yöneticilerimiz kaba kuvvetle darp edilmişler. Şimdi yaralanan yöneticilerimiz ve ilçe başkanımızı hastaneye gönderdik. Hayati tehlikeleri yok. Vücutlarının belirli bölgelerinde yaralanmalar var. Toplam 3 kişi. Silahla yaralanma yok. Yaralılarımız kaba kuvvet darp nedeniyle yaralılar" dedi.

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