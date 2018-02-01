CHP'li Yılmaz kendini muhasebeci olarak tanıtmış

CHP Milletvekili Öztürk Yılmaz'ın DEAŞ baskını sırasında koruma polisleriyle tartıştığı ve kendi kimliğini ise sakladığı ortaya çıktı. Günlerce DEAŞ'ın alıkoyduğu Yılmaz'ın konsolos olarak da özel harekat polisi Settar Yaşar'ı adres gösterdiği belirtildi. İşte o baskından ilginç detaylar;

Özel harekat polisi Settar Yaşar, A Haber mikrofonlarına DEAŞ baskının perde arkasını anlattı. DEAŞ'ın baskını sırasında o dönem Musul Başkonsolosu olan Öztürk Yılmaz'ın başına silah dayanmadığını ve battaniye altına saklandığını belirten Yaşar, tahliye imkanı varken gelen gizemli bir telefonla bu fikirden vazgeçildiğini ileri sürdü.

"KONSOLOSLUK BASILINCA YERİNE BENİ GEÇİRDİ"

Öztürk Yılmaz'ın zaman zaman kendisini kaybettiğini söyleyen Yaşar, Yılmaz'ın kimliğini gizleyerek kesinlikle direnilmemesi yönünde talimat verdiğini anlattı. İşte Yılmaz'ın açıklamalarından satır başları:

"Öztürk Yılmaz beni kesinlikle bu işe karıştırmıyorsunuz sizin göreviniz beni korumaktır. Bizi korumakla görevlisiniz Kesinlikle hiç kimse bir tane bile mermi sıkmayacak talimatını verdi. Ben kamufle oluyorum bu işlere sen bakacaksın dedi.

"BATTANİYENİN ALTINA SAKLANDI"

Korkmadığı an yoktu ki zaten. Bir ara kafayı sıyırdığı oldu. DEAŞ'ın İngilizce bilen var mı sorusuna asla bildiğini söylemedi. Bana kesinlikle beyefendi falan demeyin dedi. DEAŞ'lıların korkusundan battaniyenin altına saklandı."