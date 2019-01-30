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CHP'li yetkili Fatih Altaylı'ya anlattı! CHP darmaduman

CHP'li yetkili Fatih Altaylı'ya anlattı! CHP darmaduman

CHP'de Tunç Soyer adının açıklanması sonrası yaşanan tartışmalar, aday belirleme sürecinde başta Canan Kaftancıoğlu'nun istifa resti, Sarıgül'ün CHP'yi bombalayıp istifa etmesi CHP'de büyük bir itibar kaybına yol açtı. Kavgalar daha bitmiş gibi de görünmüyor.CHP'li bir isim içeride yaşanan kavgaları Habertürk yazarı Fatih Altaylı'ya anlattı. Meğer CHP'de neler olmuş neler!

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Eklenme Tarihi: 30-01-2019 09:26 - Güncelleme: 30-01-2019 09:26

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, CHP'de önemli görevler üstlenmiş bir ismin kendisine "Garanti görülen yerler için verilen kavga akıl alır gibi değil. Bu kadar sert bir mücadeleyi iktidar partisine karşı bile vermiyor kimse" dediğini aktardı.Altaylı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik de "Allah sabır versin" ifadesini kullandı.

Fatih Altaylı, "Allah kolaylık versin Kemal Bey" başlığıyla yayımlanan yazısında "Cumhuriyet Halk Partisi’nin aday belirleme ve aday açıklama süreçlerindeki garabetlerin, CHP seçmeninde ve örgütünde yarattığı 'hayal kırıklığı' ve hatta 'öfkeyi' yazdım dün. Haliyle CHP’den tanıdığım bazı isimler aradı. Bir dönem parti içinde önemli görevler de üstlenmiş birinin anlattıkları, inanılır gibi değildi" ifadesini kullandı.

MYK AL GÜLÜM VER GÜLÜM: Altaylı, CHP'li ismin CHP içerisinde iyi niyetli olarak tanımlayabileceğimiz tek kişinin Kılıçdaroğlu olduğunu ve samimi olarak süreçleri anlamaya ve yönetmeye çalıştığını aktardı.

Altaylı CHP'li yetkilinin ''Yerel seçimde aday belirleme sürecinin detaylarını anlatsam oturur ağlarsın. MYK üyeleri al gülüm ve gülüm anlayışı içinde. Her birinin kafasında kendine yakın bir aday ismi var. Oturup aralarında pazarlık ediyorlar'' sözlerine vurgu yaparak şunları  anlattı:

KILIÇDAROĞLU BU PAZARLIĞIN İÇİNDE DEĞİL: Sen benim adayımı destekle ben de senin adayını destekleyeyim anlayışı içindeler. Kemal Bey bu pazarlık süreçlerinin içinde değil ve bunlarla baş edemiyor. Aday belirlenirken hiç kimse o adayın seçim bölgesinde bir artı sağlayıp sağlamayacağını, il geneline nasıl bir oy katkısı yapacağını hesaplamıyor. Benim adamım olsun isterse oyları düşürsün anlayışı içinde davranan bir MYK var. Kazanması pek mümkün görünmeyen yerlerde bile benim adayım olsun isterse tek puanlık artış sağlamasın anlayışı var.

GARANTİ GÖRÜLEN YERLER İÇİN YAPILAN KAVGA AKIL ALIR GİBİ DEĞİL: Çoğunluk es kaza kazanırsa benim adayım kazanmış olsun diye bakıyor meseleye. Her ilçe adayının sağlayacağı bir iki puanlık artışın büyükşehri kazandırma ihtimalini arttırdığını kimse göz önüne almak istemiyor. Yıllarca bir ilçede ilçe başkanlığı yapmış birini bambaşka bir ilçeden başkan adayı göstermeyi kimseye anlatmak mümkün değil. Garanti görülen yerler için verilen kavga akıl alır gibi değil.

BU KADAR SERT BİR MÜCADELEYİ İKTİDAR PARTİSİNE KARŞI BİLE VERMİYORLAR: Bu kadar sert bir mücadeleyi iktidar partisine karşı bile vermiyor kimse. Herkes siyasi dürüstlükten söz ederek istemediği adayı karalıyor ama aynı kişiler şaibenin bini bir para olmuş başkanları aday yapmak için canhıraş uğraşıyorlar. Daha önce büyükşehir adayı yaptığımız bir kişiyi aday yapmıyoruz. Tamam kabul. Ama hakkında ondan çok daha fazla iddialar olan birini hiç çekinmeden aday gösterebiliyor MYK.

TUNÇ SOYER İÇİN BİLE NE UĞRAŞLAR VERİLDİ: İzmir’de Tunç Soyer en güçlü adayımızdı. Onu gösterebilmek için bile ne uğraşlar verildi bir bilsen. İşlerine geldiği zaman örgütü savunan ama işlerine gelmediği zaman örgütü yok sayan bir anlayış içinde olan çok isim var. Bu Türkiye’nin genel geçer siyaseti olabilir ama biz bir alternatif sunma iddiasındaysak, kendi içimizde başlamalıyız farklı davranmaya. Fakat öyle bir niyet yok.  

BAŞKA YAPACAK BİR ŞEY YOK: Altaylı, yazısını "Türkiye’de gidişattan memnun olmayan milyonların umut bağladığı partinin durumunun içerden özeti bu. Allah Kemal Kılıçdaroğlu’na sabır versin demekten başka yapacak bir şey yok" diye noktaladı.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR8 YORUM

  • cafer 30 Ocak 2019 10:29 bu her partide olur.herkez kendi adamını ister.aynı AKP.de olduğu gibi.AMASYA.GHK.İlçe AKP.İçe yönetimi tam bir tyatro evlere şenlik Allah.ım akıl versin.teşkilatı dışardan yöneten şimdiki belediye başkan adayı faruk yavuz yönetiyor.ben ömrümde böyle bir sindirme politikası görmedim.vallahi tam diktatör.adam terör estiriyor.düşünün bu adamın Belediye başkanı olursa ne yapmaz.

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