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CHP'li vekiller Soylu'yu protesto etti

CHP'li vekiller Soylu'yu protesto etti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, yemin etmek için kürsüye çıktığı dakikalarda CHP'li bazı milletvekilleri arkasını döndü.

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Eklenme Tarihi: 07-07-2018 20:57 - Güncelleme: 07-07-2018 20:57

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yemin etmek için kürsüye çıktığında CHP'li bazı vekillerin protestosu ile karşılaştı. CHP'li vekiller Soylu, yemin metnini bitene kadar kürsüye arkasını döndü.

27. Dönem TBMM yemin töreninde yemin eden eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yemin sırası kendisine geldiğinde değişik bir protestoyla karşılaştı.

CHP'Lİ VEKİLLER SOYLU'NUN KONUŞMASI SIRASINDA ARKASINI DÖNDÜ

Soylu, yemin ederken bazı CHP'li milletvekilleri yemin metni bitene kadar sırtını döndü ve Soylu'nun yemini bitene kadar bu şekilde bir protesto gerçekleştirdi.

"CHP İL BAŞKANLARINI ŞEHİT CENAZELERİNDE PROTOKOLE KABUL ETMEYİN"

Soylu, CHP İl Başkanlarının şehit cenazelerinde protokole alınmamasıyla ilgili "Valilere müsteşarım üzerinden talimat gönderdim; ' CHP İl başkanlarını bundan sonra şehit cenazelerinde protokole kabul etmeyin' diye. Bu kadar basit. Onların gideceği bir adres var. O adresi de göstereceğiz. PKK mensuplarının cenazeleri var. Biz onları çok kısıtlı kaldırtıyoruz. Onlara bir kişilik kontenjan ayıracağız. Sandıkta beraberlerse cenazede de olacaklar" diye konuştu.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • kundemacı 07 Temmuz 2018 21:15 Bu kişinin tekrar vekil olması kadar büyük yanlış yoktur.

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