CHP'li vekiller Kılıçdaroğlu'nun bilgisi dışında karar aldı

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, basına kapalı yapılan CHP TBMM Grubunun ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu. CHP tarihinde belki de ilk kez, kapalı bir grup toplantısının CHP Genel Başkanı'nın bilgisi dışında yapıldığını işaret eden Özkoç, üç grup başkanvekili olarak bir araya gelip, bazı değerlendirmelerde bulunduklarını ve bunu kendi aileleriyle paylaşıp, daha sonra kamuoyuna aktarmak istediklerini anlattı.

Kemal Kılıçdaroğlu hakkındaki tazminat davalarında, üst mahkemelere başvurulduğunu ve bu davaların devam ettiğini anımsatan Özkoç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ama CHP Genel Başkanlık koltuğunda oturan bir insanı, kesinlikle bu yöntemlerle yıldırmanın mümkün olmadığını tarihe not düşmek gerekiyordu. İşte CHP milletvekilleri bir araya gelerek not düştüler. Dediler ki; siz bizim liderimizi, CHP'nin Genel Başkanı'nı ekonomik yaptırımlarla durduramazsınız, engelleyemezsiniz. Bu tazminat davaları neticelendiğinde ya da süregelen tazminat davalarıyla ilgili çıkan cezalarda sizin baskınızla çıkan cezalara karşı CHP ailesi olarak, biz milletvekilleri elimizi taşın altına sokuyoruz. Kendi maaşlarımızdan CHP Genel Başkanı ile ilgili bugün alınacak bütün kararların bedelini ödemeye biz de hazırız. Çünkü biz bir tarihin bugünkü temsilcileriyiz. Başka insanlarımızın da haberlerle ilgili yoğun baskısı vardı, 'katkı gösterelim, biz de elimizi taşın altına sokalım, biz de cumhuriyetin bekçisi, lideriyle ilgili yapmamız gerekeni yapalım' diyorlardı. Ama öncülük etmek milletvekillerine düşerdi, biz bu kararı aldık. Bütün gelirlerimiz gasp edilse de milletin hakkını ve hukukunu savunmaya, liderimizin arkasında olmaya devam edeceğiz."

KEMAL BEY'İN BİLGİSİ DIŞINDA BU KARARI ALDIK

Grupta alınan bu kararı Kılıçdaroğlu'nun kabul etmemesi halindeki tutumlarının sorulması üzerine ise Engin Özkoç, "Bu Kemal Bey'in takdirine bıraktığımız bir karar değildir. Bu yüzden Kemal Bey'in bilgisi dışında bu kararı aldık. Kemal Bey, CHP'nin Genel Başkanı'dır. Ancak CHP, demokrasiyle kararlarını alır. Biz kendi kararlarımızı bu mücadelede önümüze çıkartılan engelleri yıkmak için alıyoruz. Bu sadece Kemal Bey'in şahsi meselesi değildir, CHP'nin onur meselesidir. Biz bu onur meselesinin bekçileriyiz." değerlendirmesinde bulundu.