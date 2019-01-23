CHP'li vekiller Kamer Genç'in mezarında selfie yaptı!

Eski Tunceli Milletvekili Kamer Genç, ölümün 3'üncü yılında mezarı başında anıldı.

CHP'li vekiller Kamer Genç'in mezarında selfie yaptı!

Eski Tunceli Milletvekili Kamer Genç, ölümün 3'üncü yılında mezarı başında anıldı. Kamer Genç'in doğum yeri olan Nazımiye ilçesine bağlı Ramazan köyündeki aile mezarlığında düzenlenen anma programı, saygı duruşu ile başladı.

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CHP'li vekiller Kamer Genç'in mezarında selfie yaptı!

Kur'an-ı Kerim okunması ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Genç'i anmak için gönderdiği mesajın okunması ile devam eden programda, bir konuşma yapan CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, 2016 yılında yaşamını yitiren Genç'i unutmadıklarını ve her yıl mezarı başında andıklarını belirtti.

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CHP'li vekiller Kamer Genç'in mezarında selfie yaptı!

HİÇ KİMSEYE DÜŞMAN OLMADAN HAYATINI TAMAMLADI: Genç'in Türkiye ve Cumhuriyet sevdalısı olduğunu anlatan Ağbaba, şunları söyledi: "Kamer Genç, yoksul Anadolu topraklarında barışın, kardeşliğin, hoşgörünün, direnmenin, teslim olmamanın, diz çökmemenin sesiydi ve herkes bilir ki ayrımcılık yapmamanın sesiydi. Yaşamı boyunca hiçbir ayrım yapmadan, hiç kimseye düşman olmadan hayatını tamamladı.

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CHP'li vekiller Kamer Genç'in mezarında selfie yaptı!

TÜRKİYE CUMHURİYETİ'NİN KARŞISINDA KİM VARSA ONUN KARŞISINDA DURDU: Bir tek grup arasında ayrım yaptı o da kendini var eden, Tunceli'nin Nazımiye ilçesinin Ramazan köyünde doğup, onu Türkiye'nin protokolünün 3. sırasına taşıyan Cumhuriyet karşıtlarına karşı ayrım yaptı. Hep onların karşısında dik durdu.Türkiye Cumhuriyeti'nin karşısında kim varsa onun karşısında durdu."

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