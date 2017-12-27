CHP'li vekilin skandal sözleri için savcılık harekete geçti

CHP Milletvekili Ömer Süha Aldan'ın katıldığı bir radyo programında 696 sayılı KHK'daki 'sivillere ceza muafiyeti' uygulamasını eleştirerken sarfettiği sqkandal cümleler için savcılık harekete geçti.

Son dakika bilgisine göre Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, CHP Muğla Milletvekili Ömer Süha Aldan hakkında, bir radyo programındaki sözleri nedeniyle soruşturma başlatıldı.

CHP'li Aldan, 15 Temmuz ve 16 Temmuz'da sokağa dökülen sivillerin eylemlerine yargı zırhı getiren madde için "Bu düzenleme benim bir sürü itim var, bunları salarım sokağa ve onlara af getirebilirim anlayışıdır" demiş ve büyük tepki görmüştü.

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, "Bu üslup, bu söylem alçakça. Bu millet sizi affetmeyecek. Kininizde, nefretinizde boğulun" diye tepki göstermişti.