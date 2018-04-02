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CHP'li vekilin paylaşıma Erdoğan'dan sert tepki

CHP'li vekilin paylaşıma Erdoğan'dan sert tepki

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'de hiç kimsenin cal ve mal güvenliğinin olmadığını iddia ederek yatırımcıların kaçmaya çalıştığını söyleyen CHP'li Haluk Pekşen'e sert tepki gösterdi.

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Eklenme Tarihi: 02-04-2018 15:02 - Güncelleme: 02-04-2018 15:02

CHP Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen'in Türkiye'de yerli yatırımcıların kaçmaya çalıştığı iddiasına tepki gösteren Erdoğan, "Bu malum kişiler için inlü yazar Cengiz Aytmatov'un romanında geçen bir benzetme var; biz bunlara mankurt diyoruz. Mankurt beyni iğdiş ediliği için kendi toplumunun halkını düşman gören onlara saldıran kişi demektir." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başakşehir'de Akif İnan Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde, İstanbul'da yapımı tamamlanan 80 okul ve 59 okul spor salonunun açılış törenine katıldı. Gündemi değerlendiren Erdoğan'ın hedefinde can hukuk güvenliği olmadığını savunan CHP'li Haluk Pekşen vardı.

Öğrencilere seslenen Erdoğan, "Ülkemizde kendinize ideal olarak seçebileceğiniz pek çok örnekle birlikte kesinlikle uzak durmanız gereken kötü örneklerle de karşılaşabilirsiniz." dedi. Maalesef bu tür kötü örneklere çevrede rastlanabildiğini aktaran Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti:

EN GÜZEL CEVABI YARIN MERSİN'DE VERECEĞİZ
"Geçtiğimiz günlerde, üstelik de milletvekili sıfatı taşıyan bir tanesi, bizim uluslararası yatırımcıları ülkemize davet etmemize, 'Türkiye'de kimsenin can ve mal güvenliği yok.' diye mesajla cevap vermiş. İşte bu tam bir kötü örnektir. Benim torunum bile diyor ki 'Bunlar kötü değil mi dede?' Gerçi bunlara en güzel cevabı yarın Mersin'de 20 milyar dolarlık bir uluslararası yatırım olan Akkuyu Nükleer Santrali'nin temel atma töreniyle vereceğiz. Ancak böyle bir zihniyetin sorgulamasını da mutlaka yapmamız gerekiyor." diye konuştu.

İŞTE BUNLAR MANKURT
İşte bu tam bir kötü örnektir. Bu malum kişiler için ünlü yazar Cengiz Aytmatov'un romanında geçen bir benzetme var; biz bunlara mankurt diyoruz. Mankurt beyni iğdiş ediliği için kendi toplumunun halkını düşman gören onlara saldıran kişi demektir. İşte bunlar mankurt. Her terörist bir mankurttur. Ülkesinin aleyhine çalışanlar da mankurttur. Bunlar siyasetçi kılığına bürünüp ülkesini kötüler. Nerede bunun genel başkanı? Sen ne diyorsun niye demiyor?

PEKŞEN NE DEMİŞTİ?
"Türkiye’de hiç kimsenin can ve mal güvenliği yoktur. Yerli yatırımcıların kaçmaya çalıştığı, yandaş olmayanın mal varlığına el konulduğu hukuk güvenliği olmayan bir ülkeye yatırım yapacaklar sıraya girsin."

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR4 YORUM

  • has 02 Nisan 2018 15:36 bu ve bu gibiler müslümanda değil Türk'te değilleridir kesin araştırın başka şeyler çıkar.bu cehape ve zihniyeti kadar bu ülkeye dine mukaddesata zarar veren başka bir zümre bulamazsınız ALLAH onları ıslah etsin yok ıslah olmazlarsa da en kısa sürede belalarını versin

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KİMDİR ?
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN KİMDİR?

Aslen Rizeli olan Recep Tayyip Erdoğan 26 Şubat 1954'te İstanbul'da doğdu. 1965 yılında Kasımpaşa Piyale İlkokulu'ndan, 1973 yılında ise İstanbul İmam Hatip Lisesi'nden mezun oldu. Fark dersleri sınavını vererek Eyüp Lisesi'nden de diploma aldı.

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