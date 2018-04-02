CHP'li vekilin paylaşıma Erdoğan'dan sert tepki

CHP Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen'in Türkiye'de yerli yatırımcıların kaçmaya çalıştığı iddiasına tepki gösteren Erdoğan, "Bu malum kişiler için inlü yazar Cengiz Aytmatov'un romanında geçen bir benzetme var; biz bunlara mankurt diyoruz. Mankurt beyni iğdiş ediliği için kendi toplumunun halkını düşman gören onlara saldıran kişi demektir." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başakşehir'de Akif İnan Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde, İstanbul'da yapımı tamamlanan 80 okul ve 59 okul spor salonunun açılış törenine katıldı. Gündemi değerlendiren Erdoğan'ın hedefinde can hukuk güvenliği olmadığını savunan CHP'li Haluk Pekşen vardı.

Öğrencilere seslenen Erdoğan, "Ülkemizde kendinize ideal olarak seçebileceğiniz pek çok örnekle birlikte kesinlikle uzak durmanız gereken kötü örneklerle de karşılaşabilirsiniz." dedi. Maalesef bu tür kötü örneklere çevrede rastlanabildiğini aktaran Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti:

EN GÜZEL CEVABI YARIN MERSİN'DE VERECEĞİZ

"Geçtiğimiz günlerde, üstelik de milletvekili sıfatı taşıyan bir tanesi, bizim uluslararası yatırımcıları ülkemize davet etmemize, 'Türkiye'de kimsenin can ve mal güvenliği yok.' diye mesajla cevap vermiş. İşte bu tam bir kötü örnektir. Benim torunum bile diyor ki 'Bunlar kötü değil mi dede?' Gerçi bunlara en güzel cevabı yarın Mersin'de 20 milyar dolarlık bir uluslararası yatırım olan Akkuyu Nükleer Santrali'nin temel atma töreniyle vereceğiz. Ancak böyle bir zihniyetin sorgulamasını da mutlaka yapmamız gerekiyor." diye konuştu.

İŞTE BUNLAR MANKURT

İşte bu tam bir kötü örnektir. Bu malum kişiler için ünlü yazar Cengiz Aytmatov'un romanında geçen bir benzetme var; biz bunlara mankurt diyoruz. Mankurt beyni iğdiş ediliği için kendi toplumunun halkını düşman gören onlara saldıran kişi demektir. İşte bunlar mankurt. Her terörist bir mankurttur. Ülkesinin aleyhine çalışanlar da mankurttur. Bunlar siyasetçi kılığına bürünüp ülkesini kötüler. Nerede bunun genel başkanı? Sen ne diyorsun niye demiyor?

PEKŞEN NE DEMİŞTİ?

"Türkiye’de hiç kimsenin can ve mal güvenliği yoktur. Yerli yatırımcıların kaçmaya çalıştığı, yandaş olmayanın mal varlığına el konulduğu hukuk güvenliği olmayan bir ülkeye yatırım yapacaklar sıraya girsin."