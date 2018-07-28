  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. SEÇİM
  6. RAMAZAN
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
eposta yazdır zoom+ zoom-

CHP'li vekilden muhaliflere kurultay şoku

CHP'li vekilden muhaliflere kurultay şoku

CHP İstanbul Milletvekili Gökhan Zeybek, “CHP’nin gündeminde olağanüstü kurultay yoktur” dedi.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 28-07-2018 16:00 - Güncelleme: 28-07-2018 16:00

CHP Muğla Milletvekili Mürsel Alban ile birlikte memleketi Bayburt’ta gelen CHP İstanbul Milletvekili GökhanZeybek, CHP Bayburt İl Başkanlığını ziyaret etti.

PM Üyesi de olan Milletvekili Gökhan Zeybek, olağanüstü kurultay sürecine yönelik yaptığı açıklamada şunları kaydetti: “Genel seçimler sonrası bazı arkadaşlarımızın olağanüstü kongre toplanması yönünde girişimleri oldu. Ancak TBMM’deki milletvekili grubumuzun çok büyük bir çoğunluğu, parti meclis üyelerimizin yüzde 80’i ve 59 il başkanımız kurultaya gerek olmadığı konusunda görüş beyan ettiler. Biz de örgütümüzden gelen eğilimleri dikkate alan bir anlayışa sahibiz. Biz bir kurultay toplanmasını yerel seçimlere gittiğimiz bu dönemde gerek olmadığını düşünüyoruz. Zaten böyle bir toplanma ihtimali olmadığı da ortaya çıkmıştır. Gündemimizde kurultay yoktur”.

Milletvekili Zeybek ve Alban, daha sonra CHP Bayburt İl Başkanı İbrahim Kaldırımoğlu ve partililerle bir süre sohbet ettiler.

PAYLAŞ tw fb gp
Kaynak : İHA

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN CHP'li vekilden muhaliflere kurultay şoku haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • Misafir 28 Temmuz 2018 16:16 Ince rte ye çalışıyor.her insanin ederini recep öğrenmis chp yi bölmek istiyor.oyuna gelmeyin.

    CEVAP YAZ 1 0
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ŞANS TOPU
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
İMSAKİYE
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Seçim
  6. Ramazan
  7. Ekonomi
  8. Dünya
  9. Milli Piyango
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu
  25. Haritalı Güncel Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro