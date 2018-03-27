Geçtiğimiz gün Arda Turan, hafta sonunda eşiyle birlikte Nişantaşı’nda görüntülenmişti. Mekân çıkışı bir muhabirin Aslıhan Doğan’a, “Aslı Hanım, eşinizin evinde düzenlenen sade bir törenle evlendiniz. Hayalinizdeki düğün nasıldı?” sorusuna Aslıhan Doğan elini ağzına götürüp fermuar işareti yaparak konuşmayacağını ima etmişti.

'SENİN KAFANI GÖZÜNÜ KIRARIM!': Bunun üzerine muhabir Aslıhan Doğan'a “Arda Bey konuşma yasağı mı getirdi?” diye sorunca da ortam gerilmiş ve Arda Turan gazeteciye “Edepli ol ne demek yasak, senin kafanı gözünü kırarım karımla konuşuyorsun” diyerek bağırmıştı. Bu olay Arda Turan'ın ilk vukuatı değil daha öncede gazeteci Bilal Meşe’nin üzerine yürüyüp hakaretler savurup darp etmişti.

'ŞÖHRET BUDALASI TERBİYESİZ': Yaşanan bu olay sonrası CHP Parti Meclisi Üyesi Erdal Aksünger, Twitter’dan futbolcuya tepki gösterdi. Arda Turan’ın tavrına kayıtsız kalamayan Erdal Aksünger, “Şöhret budalası terbiyesiz. Zeki olabilirsin belki, çevik de olabilirsin ama kesinlikle ahlaksızsın…” yazdı.