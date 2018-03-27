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CHP'li vekilden Arda'ya "Şöhret budalası terbiyesiz"!

CHP'li vekilden Arda'ya "Şöhret budalası terbiyesiz"!

Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) parti meclisi sözcüsü Erdal Aksünger Arda Turan'ın geçtiğimiz gün bir basın mensubuna karşı tavrına ve sözlerine Twitter hesabından çok ağır tepki gösterdi. Aksünger Arda Turan'a "Şöhret budalası terbiyesiz. Ahlaksızsın" dedi.

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Eklenme Tarihi: 27-03-2018 16:48 - Güncelleme: 27-03-2018 16:48

Geçtiğimiz gün Arda Turan, hafta sonunda eşiyle birlikte Nişantaşı’nda görüntülenmişti. Mekân çıkışı bir muhabirin Aslıhan Doğan’a, “Aslı Hanım, eşinizin evinde düzenlenen sade bir törenle evlendiniz. Hayalinizdeki düğün nasıldı?” sorusuna Aslıhan Doğan elini ağzına götürüp fermuar işareti yaparak konuşmayacağını ima etmişti.

'SENİN KAFANI GÖZÜNÜ KIRARIM!': Bunun üzerine muhabir Aslıhan Doğan'a “Arda Bey konuşma yasağı mı getirdi?” diye sorunca da ortam gerilmiş ve Arda Turan gazeteciye “Edepli ol ne demek yasak, senin kafanı gözünü kırarım karımla konuşuyorsun” diyerek bağırmıştı. Bu olay Arda Turan'ın ilk vukuatı değil daha öncede gazeteci Bilal Meşe’nin üzerine yürüyüp hakaretler savurup darp etmişti.

'ŞÖHRET BUDALASI TERBİYESİZ': Yaşanan bu olay sonrası CHP Parti Meclisi Üyesi Erdal Aksünger, Twitter’dan futbolcuya tepki gösterdi. Arda Turan’ın tavrına kayıtsız kalamayan Erdal Aksünger, “Şöhret budalası terbiyesiz. Zeki olabilirsin belki, çevik de olabilirsin ama kesinlikle ahlaksızsın…” yazdı.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • has 27 Mart 2018 17:16 iyi de bu cehapeliye ne oluyor sanane arkadaş sen kimsin o zaman, o muhabir neyin oluyor ahlak'ı sendenmi öğrenecek millet yürü git işine

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KİMDİR ?
Arda Turan
ARDA TURAN KİMDİR?

Arda Turan (d. 30 Ocak 1987, İstanbul) Barcelona'da forma giyen Türk futbolcu. Kariyeri Futbola 8 yaşında, Altıntepsi Makelspor'da başlayan Arda Turan, 2000 yılında 11 yaşında Galatasaray altyapısına kaydoldu. 2005 yılında A takıma yü

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