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CHP'li vekil ambulans uçakla Ankara'ya getirildi

CHP'li vekil ambulans uçakla Ankara'ya getirildi

CHP Tunceli Milletvekili Polat Şaroğlu, ailesinin isteği üzerine Elazığ'dan hava ambulansıyla Ankara'ya getirildi. Şaroğlu'nun tedavisine Ankara'da devam edilecek.

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Eklenme Tarihi: 05-08-2018 20:05 - Güncelleme: 05-08-2018 20:05

ELAZIĞ'da tedavisi süren CHP Tunceli Milletvekili Polat Şaroğlu, Ankara'ya sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, iki gün önce beyin damarlarında tıkanıklık olabileceğinden şüphelenilmesi üzerine Tunceli Devlet Hastanesinden askeri helikopterle Elazığ Fırat Üniversitesi Hastanesine getirilen Şaroğlu'nun, ambulans uçakla Ankara'ya sevki gerçekleştirildi.

CHP Elazığ İl Başkanı Zeki Kaplan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Şaroğlu'nun sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek, "Vekilimiz, ailesinin isteği üzerine ambulans uçakla Ankara'ya nakledildi. Tedavisine buradaki bir hastanede devam edilecek." dedi.

Öte yandan, Vali Çetin Oktay Kaldırım, sevkten önce gittiği Fırat Üniversitesi Hastanesinde Şaroğlu'nu ziyaret etti.

BEYİN KANAMASI GEÇİRDİ

CHP Tunceli Milletvekili Polat Şaroğlu, Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırılmış buradaki muayenede beyin felci tanısı konmuştu. Şaroğlu daha sonra askeri helikopterle Elazığ'a götürülerek tedavisine burada devam edilmişti.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 05 Ağustos 2018 21:26 sivillerede tanınsın ve uygulansın sadece milletvekillerine uygulanan ballı uygulama. asker olmasa bu ülkede kimse yiyecek ekmek bulamaz hainler din tüccarları hariç

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