CHP’li Tezcan’dan Yarkadaş’ın 24 Haziran iddiasına yalanlama!

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, eski CHP Milletvekili Barış Yarkadaş tarafından oraya atılan 24 Haziran seçimlerinde 50 bin sandıktan veri alınamadığı yönündeki iddiaları yalanladı.

Yarkadaş’ın iddia ettiği gibi Parti Meclisi Toplantısı sırasında “50 bin sandıktan 24 Haziran’da veri alamadık” şeklinde bir ifade kullanmadığını belirten Tezcan, “Barış Yarkadaş tarafından Parti Meclisi toplantısında dile getirdiğim iddia edilen, ‘50 bin sandıktan 24 Haziran’da veri alamadık’ şeklindeki açıklama tamamıyla gerçek dışıdır. Ne benim ne de bir başka arkadaşımızın böyle bir sözü olmamıştır” ifadelerini kullandı.

Söz konusu açıklamanın CHP’yi yıpratma amacı güttüğünü değerlendiren Tezcan, CHP’nin tüm sandıklara sahip çıktığını belirterek, yalan ve iftira ile gerçeği karartmanın gazetecilik olmadığını vurguladı.