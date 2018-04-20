CHP'li Öztürk Yılmaz cumhurbaşkanlığına adaylığını açıkladı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz, 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olduğunu açıklayarak, "Milli iradeye komplo kurulmasına izin vermeyiz, Genel Başkanımıza da düşüncelerimi açtım. Genel Başkanımızın aday olması durumunda kendisini sonsuz destekleyeceğim. Aday olmaması halinde ve partimizin ilgili organlarının bu görevi bana tevdi etmesi halinde adayım. Artık kenardan aday olunmaz, tavşan aday olunmaz. Burası er meydanıdır. Bunu olabilecek insanların ortaya çıkması gerekiyor. Kimseden korkum yok, veremeyecek tek bir hesabım yok. Ben CHP önünde boynumun bükük olmasını istemiyorum. Ağlamak istemiyorum. 25 Haziran'da yeni bir yaza uyanmak istiyorum " dedi.

Öztürk Yılmaz, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında Cumhurbaşkanı adaylığına ilişkin, "Muhalefetin uygulayacağı strateji çok önemli ben de bu strateji de yer almak istiyorum. Mesele millet, ülke meselesi. Türkiye zor bir durumda. Bir komplo ile karşı karşıya. Bir çıkış lazım. Ayaklarımıza vurulan bu prangaları söküp atmamız lazım. Erken seçim kararından sonra bir başka tezgah daha tezgahlanıyor. Medya ve sözüm ona bazı kanat önderleri CHP'nin adayını da kendileri belirlemek istiyorlar. Bu bir komplodur bunu boşa çıkarmamız lazım. Sayın Genel Başkana düşüncelerimi açtım. Genel Başkanımızın aday olması durumunda kendisini sonsuz destekleyeceğim. Aday olmaması halinde ve partimizin ilgili organlarının bu görevi bana tevdi etmesi halinde adayım. Milli iradeye komplo kurulmasına izin vermeyiz, Genel Başkanımıza da düşüncelerimi açtım. Genel Başkan aday olmadığı taktirde adayım. Artık kenardan aday olunmaz, tavşan aday olunmaz. Burası er meydanıdır. Bunu olabilecek insanların ortaya çıkması gerekiyor. Kimseden korkum yok, veremeyecek tek bir hesabım yok" diye konuştu.

"BEN CHP ÖNÜNDE BOYNUMUN BÜKÜK OLMASINI İSTEMİYORUM. AĞLAMAK İSTEMİYORUM"

"CHP önünde boynumun bükük olmasını istemiyorum. Ağlamak istemiyorum" diyerek konuşmasına devam eden Öztürk Yılmaz, "Halkla birlikte bu mücadeleyi kazanacağımıza inanıyorum. Ben CHP önünde boynumun bükük olmasını istemiyorum. Ağlamak istemiyorum. 25 Haziran'da yeni bir yaza uyanmak istiyorum. Kararlıyım. Hiçbir şeyden de korkmuyorum. Milleti böldü birleştirmemiz lazım. Yere düşen milli iradeyi ayağa kaldırmamız lazım. Partimiz bunu bana uygun görürse 80 milyonu birleştireceğiz. En başta da bu zamana kadar AKP'ye oy veren kardeşlerimizi de kucaklayacağız. Kimseye düşmanlığımız kimseyle hesabımız yok. Demokrasi ile gelenlerin demokrasinin önünü kapatmalarına karşıyız. Sayın Erdoğan'ın kişiliğine de karşı değiliz. Ülkemizin otokratik bir eğilime, yöne kaymasına izin vermeyeceğiz. Şahsi, yandaş çıkarlarla ülkenin bulunduğu yerden geri gitmesi uluslararası alanda rezil olmasına izin vermeyeceğiz. Bu görevler adım duyulsun diye olunmaz. Partim uygun bulursa sorumluluğumun gereğini yapacağım. Millete hayal kırıklığı yaşatmayacağım. Kimseye düşmanlığımız yok. Sayın Erdoğan'ın Türkiye'yi götürmek istediği yere dur diyeceğiz. Artık sözün bittiği yerdeyiz. Mesele ülke, millet meselesidir. Sorumluluk üstlenme anıdır. Bütün siyasi partilerle Türkiye'yi birleştireceğiz. Kimseye 'kenarda kaldık' dedirtmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

  • Güncel 20 Nisan 2018 12:14
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  • recep icedik 20 Nisan 2018 12:52 muhasebeci kenan değilmi la bu

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