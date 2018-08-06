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Chp'li muhaliflerden oturma eylemi! Genel merkez önünde...

Chp'li muhaliflerden oturma eylemi! Genel merkez önünde...

CHP yönetiminin, olağanüstü kurultay için toplanan imzalara ilişkin açıklama yapması beklenirken, Genel Merkez önünde hareketli anlar yaşanıyor.

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Eklenme Tarihi: 06-08-2018 12:25 - Güncelleme: 06-08-2018 12:54

Aralarında kurultay için imza veren delegelerin de bulunduğu bir grup, olağanüstü kurultayın toplanması talebiyle CHP Genel Merkez binası önünde oturma eylemi gerçekleştiriyor. 

CHP'de, "Değişim ve Umut Kurultayı" için toplanan imzalara ilişkin belgelerin tamamlanması için tanınan süre bugün 17.00'de doluyor.

SON SÖZ BUGÜN SÖYLENECEK

Bazı kurultay delegelerinin olağanüstü kurultay talebiyle toplayıp 2 Ağustos Perşembe günü Genel Merkeze teslim ettiği imzalarla ilgili parti yönetimi son sözünü söyleyecek.Tüzük gereği, delegelerin belgelerini ulaştırması için tanınan bir haftalık süre bugün bitiyor.

Yazı işleri birimine teslim edilen belgeleri tek tek inceleyen parti avukatları, "mükerrer imzalar, parti üyeliği sona erenler ve imzalarını geri çekenler" üzerinde duruyor. Avukatların çalışmalarını tamamlamasının ardından parti yönetimine iletilecek rakamların kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor. Açıklamanın bugün akşam saatlerinde ya da yarın yapılabileceği belirtiliyor.

Genel Merkezce, şu ana kadar yapılan incelemede olağanüstü kurultayın toplanması için gerekli sayıya ulaşılamadığının görüldüğü ifade ediliyor.

ÇAĞRI HEYETİ AÇIKLAMAYI BEKLİYOR

Bu arada kurultay için imza veren delegeler, genel merkezin açıklamasına göre hareket edecek.

CHP'de kurultay tartışmalarının önünü açan ve imza sürecini başlatan çağrı heyetinin, parti yönetiminin açıklaması doğrultusunda bir yol haritası belirleyeceği ifade ediliyor.

Olağanüstü kurultaya gidilmemesi durumunda, genel merkez üzerindeki baskıyı parti tabanının da desteğini alarak artırmayı hedefleyen çağrı heyeti, "değişim" vurgusuna devam edecek.

Çağrı heyetinin, bu süreçte bir dizi eylem kararı da alabileceği bildiriliyor.

MUHALİFLERE GÖRE İMZA TAMAM

CHP'nin toplam 1242 kurultay delegesi bulunuyor. Seçimli olağanüstü kurultaytoplanabilmesi için salt çoğunluk olan 622 delegenin imzası gerekiyor.

"Değişim ve Umut Kurultayı" adı altında imza toplayan delegeler, kurultay için gerekli olan 622 sayısına ulaştıklarını belirtiyor.

Öte yandan, Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek'in, verdiği imzaları geri çeken delege sayısı düşülmeden rakamın 605 olduğunu açıklaması partideki tartışmaları artırdı.

Genel merkezin bugün açıklayacağı karar, partinin gelecek günlerdeki gündemini belirleyecek.

SOSYAL MEDYADAN DA EYLEME DESTEK ÇAĞRISI

Muharrem İnce destekçileri , Twitter'da #HaydiCHPliEyleme etiketi ile eyleme destek çağrıları yapıyor.

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