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CHP'li muhalifler toplandı: Tüzük kurultayı kararı!

CHP'li muhalifler toplandı: Tüzük kurultayı kararı!

CHP'de muhalifler partiyi tüzük kurultayına götürüp götürmemeye karar vermek için Ankara'da toplandı. Çağrı grubuna göre kurultay için imza verdiği iddia edilen 630 ancak genel merkez tarafından 569 oldukları açıklanan delegelerden ancak 200 kadarı toplantıya katıldı.

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Eklenme Tarihi: 12-08-2018 18:38 - Güncelleme: 12-08-2018 18:38

CHP'de muhalifler partiyi tüzük kurultayına götürüp götürmemeye karar vermek için Ankara'da toplanırken Muharrem İnce'ye destek veren delegeler toplantıda söz alarak çağrı grubunu eleştirdi.

İmza toplama sürecinin iyi organize edilmediğini savunan delegeler İnce'nin imza sürecine başta katılması gerekiğini söyledi. Delegeler tüzük kurultayı yapılsa bile bir sonuç alınamayacağını kaydetti. Toplantı sonunda partiyi tüzük kurultayına götürmeme yönünde bir irade çıkacağı tahmin ediliyor.

SADECE 200 DELEGE TOPLANTIYA KATILDI

Çağrı grubuna göre kurultay için imza verdiği iddia edilen 630 ancak genel merkez tarafından 569 oldukları açıklanan delegelerden ancak 200 kadarı toplantıya katıldı.

TÜZÜN: "HENÜZ KURULTAYA GİTMEME YÖNÜNDE KARAR ALINMADI"

Çağrı Grubu üyelerinden Yaşar Tüzün Hürriyet'e yaptığı açıklamada 30 civarında delegenin söz aldığını, bunlardan bir kişinin çağrı grubunun illere gitmemesi nedeniyle eleştiride bulunduğunu belirtti. Henüz toplantıda tüzük kurultayına gitmeme yönünde karar alınmadığını kaydeden Tüzün, tüm konuşmaların bitiminde değerlendirme yapacaklarını belirtti. (İsmail Saymaz - Hürriyet)

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Fikri 12 Ağustos 2018 18:50 Vatan çalışkan insanların omuzları üzerinde yükselir ancak. Namuslular da en az namussuzlar kadar cesur olmadıkça Türkiye düzelmez.

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