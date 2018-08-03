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CHP'li muhalifler 630 imza demişti Genel Merkez sayıyı açıkladı

CHP'li muhalifler 630 imza demişti Genel Merkez sayıyı açıkladı

CHP'de olağanüstü kurultay için 630 delegenin imzasını aldıklarını açıklayan ve Genel Merkez'e ulaştıran Muharrem İnce tarafının topladığı imza Genel Merkez'e göre farklı çıktı.

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Eklenme Tarihi: 03-08-2018 10:53 - Güncelleme: 03-08-2018 10:53

CHP'de Muharrem İnce yanlıları olağanüstü kurultay için 630 imza topladıklarını söyleyerek dün Genel Merkez'e belgeleri ulaştırmıştı. Genel Merkez ise dün akşam saatlerinde sayı vermeyerek teslim edilen imza sayısının olağanüstü kurultay için yeterli sayıda olmadığını açıklamıştı. Bugün o imza sayısı açıklandı.

GENEL MERKEZ'E GÖRE 605 İMZA GEÇERLİ...Hürriyet'ten İsmail Saymaz'ın haberine göre, CHP Genel Merkezi'ne göre kurultay için toplanan imza sayısı, açıklandığı üzere 630 değil, 614'te kaldı. Ancak bu imzalardan dördünün mükerrer, beşinin ise istifa etmiş delegelere ait olduğu vurgulandı. Dolayısıyla işleme konacak sayısının gerçekte 605 olduğu belirtildi.

'50 DELEGE İMZASINI GERİ ÇEKTİ İMZA YETERLİ DEĞİL'...Yine CHP Genel Merkezi'ne göre 15 günlük sürede 50 kadar delegenin imzasını geri çektiği ifade edildi. Dolayısıyla imza sayısının 550'lere gerilediği ve yeterli rakama ulaşamadığı anlatıldı. Hali hazırda CHP'nin 1442 delegesinin bulunduğu, kurultay için en az 622 delegenin oyuna ihtiyaç olduğu kaydedildi.

MAHKEME YOLU MU GÖRÜNDÜ...Peki şimdi ne olacak? Genel Merkez'in karar vermesi için 45 süresi var. Eğer imza veren delege sayısı yeterli bulunmayıp kurultaya gitmeme kararı alınırsa CHP'li muhaliflerin mahkeme yoluna başvurma hakları bulunuyor. Ancak daha önce hem Kılıçdaroğlu hem İnce tarafı CHP'nin sorunlarını mahkemeye taşımayacaklarını açıklamıştı. Şimdi gözler verilecek olan kararda.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR20 YORUM

  • ismaler 03 Ağustos 2018 12:18 CHP eski parlamenter sistem çekişmelerinin nasıl bir şey olduğunu çok güzel tiyatro şeklinde sunuyor. Kendilerine teşekkür ediyorum..

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