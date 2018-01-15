CHP'li Kaftancıoğlu için şok soruşturma

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında soruşturma başlatıldı. Soruşturmayı twitter hesabından duyuran Kaftancıoğlu, yaşamı boyunca terör örgütlerini lanetlediğini söyleyerek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik eleştirilerini ise sorumluluk sözleriyle savundu. Kaftancıoğlu, hafta sonu yapılan İstanbul il kongresinde il başkanlığı görevine seçilmişti.

Sosyal medya üzerinden yapılan ihbarı değerlendiren İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın; CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun, PKK-DHKP-C terör örgütü propagandası yapmak, Türkiye Cumhuriyeti devletini/kurumlarını alanen aşağılamak, Cumhurbaşkanı’na hakaret suçlarını işlediği iddiasıyla soruşturma başlattığı öğrenildi.

KAFTANCIOĞLU: DAİMA TERÖRÜ VE TERÖR ÖRGÜTLERİNİ LANETLEDİM

Hakkında soruşturma açılan Canan Kaftancıoğlu Twitter'dan açıklama yaptı. Kaftancıoğlu'nun açıklaması şöyle:

Bir doktor ve bir anneyim. Bütün yaşamımı insan hakları mücadelesine adamış biri olarak daima terörü ve terör örgütlerini lanetledim! Tüm amacım ve çalışmalarım Türkiye Cumhuriyeti devletini yüceltmek olup saraya dair eleştirilerim de bu sorumlulukladır.

Gerek şahsım, gerek partimle ilgili karalama kampanyası yürüten herkesle yargı önünde hesaplaşacağım.

Canan Kaftancıoğlu kimdir eşi nereli CHP İstanbul başkanı mı?