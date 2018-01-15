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CHP'li Kaftancıoğlu için şok soruşturma

CHP'li Kaftancıoğlu için şok soruşturma

CHP'nin hafta sonu yapılan İstanbul kongresinde il başkanlığına seçilen Canan Kaftancıoğlu için İstanbul Cumhuriyet Savcılığı tarafından terör örgütü propagandası yaptığı gerekçesiyle soruşturma başlatıldı.

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Eklenme Tarihi: 14-01-2018 19:30 - Güncelleme: 15-01-2018 00:30

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında soruşturma başlatıldı. Soruşturmayı twitter hesabından duyuran Kaftancıoğlu, yaşamı boyunca terör örgütlerini lanetlediğini söyleyerek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik eleştirilerini ise sorumluluk sözleriyle savundu. Kaftancıoğlu, hafta sonu yapılan İstanbul il kongresinde il başkanlığı görevine seçilmişti. 

Sosyal medya üzerinden yapılan ihbarı değerlendiren İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın; CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun, PKK-DHKP-C terör örgütü propagandası yapmak, Türkiye Cumhuriyeti devletini/kurumlarını alanen aşağılamak, Cumhurbaşkanı’na hakaret suçlarını işlediği iddiasıyla soruşturma başlattığı öğrenildi.

KAFTANCIOĞLU: DAİMA TERÖRÜ VE TERÖR ÖRGÜTLERİNİ LANETLEDİM

Hakkında soruşturma açılan Canan Kaftancıoğlu Twitter'dan açıklama yaptı. Kaftancıoğlu'nun açıklaması şöyle:

Bir doktor ve bir anneyim. Bütün yaşamımı insan hakları mücadelesine adamış biri olarak daima terörü ve terör örgütlerini lanetledim! Tüm amacım ve çalışmalarım Türkiye Cumhuriyeti devletini yüceltmek olup saraya dair eleştirilerim de bu sorumlulukladır.

Gerek şahsım, gerek partimle ilgili karalama kampanyası yürüten herkesle yargı önünde hesaplaşacağım.

Canan Kaftancıoğlu kimdir eşi nereli CHP İstanbul başkanı mı?

 

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR7 YORUM

  • Misafir 14 Ocak 2018 23:09 Ülkesi yararına değil kendi yararına çalışan milletvekillerine cebimizden bir kuruş bile çıkıyorsa helal etmiyoruz. Hesap günü zor olacak bunlara çok çok zor..

    CEVAP YAZ 2 6
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