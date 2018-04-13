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CHP'li isimden MEB'e çok sert tepki! Bu iş karakolda bitecek

CHP'li isimden MEB'e çok sert tepki! Bu iş karakolda bitecek

CHP'li Mustafa Balbay, LGS ile girilecek 'nitelikli okullar' konusunda Milli Eğitim Bakanlığı'nı (MEB) sert eleştirdi. Balbay, "1 milyon 200 bin öğrencinin velisi çocuklarının kaderini rastgele bir sürece bırakamaz. Anadolu tabiriyle bu iş karakolda bitecek" dedi.

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Eklenme Tarihi: 13-04-2018 17:13 - Güncelleme: 13-04-2018 17:13

CHP İzmir Milletvekili Mustafa Balbay, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında Milli Eğitim Bakanlığı'nın liselere geçiş yönergesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Balbay, 1 milyon 200 bin lise öğrencisi adayının nasıl bir okula yerleşeceğinin, hangi kriterlerle yerleşeceğinin bir hafta içinde belirlendiğini ifade ederek şunları söyledi:

"TEOG'un kaldırılmasından sonra yerine ne koyacaklarını bilemediler. Sonuç olarak bir grup okulu nitelikli, birçoğunu niteliksiz hale getirdiler ve bütün okulları masaya yatırıp 'yüzde 10'unu sınavla alacağız' açıklamasını yaptılar. Açıklanan tabloya baktığımızda MEB adeta uzaydan gelmiş, ülkenin kentlerini, okullarını tanımayan bir iktidar havasında.

İzmir Karşıyaka'da 480 puanla öğrenci alan bir okulu liste dışı bırakmış, 280 puanla öğrenci almış bir imam hatip lisesini listeye almış. Bunun birçok örneği mevcut. Karadeniz Bölgesi'nde Rize'den Sinop'a kadar bir tek Samsun'da nitelikli okul deyip bir okulu listeye almışlar. Anadolu'nun pek çok ilinde asırlık okullar liste dışı bırakılmış. Bakandan bir açıklama bekliyoruz. Bakanın iki gündür yaptığı açıklamalar çaresizliğin itirafıdır. Artık iş başa düşmüştür. 1 milyon 200 bin öğrencinin velisi çocuklarının kaderini rastgele bir sürece bırakamaz. Buradan velileri, çocuklarının geleceğine sahip çıkmaya çağırıyorum. Anadolu tabiriyle bu iş karakolda bitecek."

"EĞER VİCDAN VARSA MAHKEMEDEN DÖNECEK"

Eğitim-Sen ve Eğitim-İş Sendikası'nın MEB'in nitelikle okullar sıralamasının yürütmesinin durdurulması için mahkemeye gideceğini belirten Balbay, "Bunun yerine öğrencilerin daha sağlıklı bir seçme ile olabildiğince istedikleri okula gideceği bir sistem istiyor. Öyle tahmin ediyorum ki MEB'in niteliksiz sıralaması eğer vicdan varsa mahkemeden dönecek" diye konuştu.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR6 YORUM

  • Hakkı B. 13 Nisan 2018 18:58 MEB kaos çıkartmaya çalışıyor galiba! Ya da ne yaptığını bilmiyor.

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