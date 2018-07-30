CHP'li İnce'den flaş kurultay açıklaması

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı gösterdiği Muharrem İnce, CHP Genel Merkezi'nin kurultay konusundaki tutumunu eleştirdi. İmza veren delegeleri ikna etmek için milletvekillerinin görevlendirildiğini söyleyen İnce, 1250 delegeye ulaşılamaması halinde kenara çekileceğini ifade etti. İnce bu sözleri yaklaşık 2 saat sonra düzelterek 1000 rakamının yeterli olduğunu açıkladı.

Muharrem İnce dün akşam Halk TV’de katıldığı programda konuştu. CHP'de lider değişikliğinden önce zihniyetin değişmesi gerektiğini söyleyen İnce, 100 milletvekilinin Anadolu'yu karış karış gezerek kurultay için imza veren delegeleri ikna etmeye çalıştıklarını ileri sürdü. Bu isimlerin ekonomiyi, rahibi anlatmadığını belirten İnce, "Kurultay delegelerini ikna peşindeler şu anda. İmza verdin imzanı geri çek. Bu iş ayağa düştü bir bunu değiştireceğiz” diye konuştu.

GÜMÜŞHANE’YE GİTMEYENLER GÜMÜŞHANE’DE Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde kampanya boyunca 13 ile gitmediğini bunlardan birisinin de Giresun olduğunu söyleyen İnce, bu süreçte partiden de herhangi bir yetkilinin gitmediğini ifade etti. İnce, seçimler için gitmeyen parti yönetiminin imza veren delegeleri ikna için Giresun'a gittiğini anlattı.